Red Ronnie “Serie Netflix su San Patrignano uno scandalo”/ “Muccioli salvò vite e…”

Sui social network negli ultimi giorni si è parlato molto di “SanPa”, la serie targata Netflix sulla comunità di San Patrignano e sul suo fondatore Vincenzo Muccioli. Tra le persone intervistate c’è anche Red Ronnie, che però non ha riservato parole al miele per l’operazione portata avanti dalla piattaforma streaming…

Da sempre al fianco di Muccioli e della battaglia portata avanti da San Patrignano, il giornalista ha spiegato ai microfoni di Adnkronos che «l’operazione che sta facendo Netflix con la docu-serie “SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano” è uno scandalo. Chi ha fatto questa serie che ha intitolato ‘Luci e Tenebre di San Patrignano’ doveva chiamarla ‘Ombre su San Patrignano’ perché demonizza una persona che ha salvato migliaia di vite».

“SANPA”, RED RONNIE VS NETFLIX

Secondo Red Ronnie, il protagonista di “SanPa” in realtà è diventato Delogu (padre della conduttrice Andrea, ndr), «una persona che è stata condannata per aver ricattato Muccioli quindi condannato per aver estorto a Muccioli 150 milioni. La storia si basa su una serie di catene, un suicidio e un omicidio ed è tutta tesa alla negatività». Per il giornalista Netflix sta facendo un’operazione sbagliata nonostante le tante visualizzazioni di questi giorni e, dunque, i tanti soldi incassati. Red Ronnie ha aggiunto: «Quando fai un film basato una storia vera le persone che non la conoscono si fanno una visione distorta di Muccioli e questo mette a repentaglio tutto quello che è stato fatto dalle comunità di recupero. Questa serie critica un metodo senza tener conto che in quel periodo San Patrignano era l’unica realtà che salvava dalla tossicodipendenza».



