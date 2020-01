Redditi politici, classifica: per Conte 700mila euro in più/ Berlusconi inarrivabile

Sono stati pubblicati i redditi dei politici italiani e la relativa classifica. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha registrato un aumento di circa 700mila euro in più nel 2019 rispetto al 2018. Il premier ha dichiarato 1.155.229 milioni di euro, contro i 370.014 euro dell’anno precedente. Fonti di Palazzo Chigi all’Adnkronos spiegano che questo incremento è dovuto al fatto che Conte, quando ha assunto l’incarico di premier, ha dovuto chiudere una serie di incarichi pendenti con relative fatture, di conseguenza ha accumulato in un solo anno una serie di importi che in caso diverso sarebbero stati diluiti nel tempo. Si difende bene anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che per il 2019 ha dichiarato quasi 800mila euro. Anche per l’ex Premier un notevole “surplus” rispetto al 2018 (aveva dichiarato 29mila 315 euro), questo grazie alla vendita di due unità immobiliari, nonché alla liquidazione della società di Firenze ‘Digistart srl’.

REDDITI POLITICI: PER SALVINI “SOLO” 70MILA EURO

Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, resta comunque il politico più ricco, con ben 48milioni di euro dichiarati nel 2019, cifra sostanzialmente invariata rispetto all’annata precedente, seguito a distanza dall’ex ministra della Pa, l’avvocato Giulia Bongiorno, che ha dichiarato 2.4 milioni di euro. Dopo Berlusconi, Bongiorno, Conte e Renzi, il più ricco risulta essere il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, nettamente staccato con 200mila euro dichiarati. Per quanto riguarda l’opposizione, invece, la numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato quasi 700mila euro nel 2019 (precisamente 97mila 145 euro), mentre Matteo Salvini “solamente” 70mila euro. Per quanto riguarda i ministri, infine, il più “povero” risulta essere Enzo Amendola, titolare degli Affari europei, con 45.753 euro dichiarati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA