Reddito cittadinanza diventa ‘Garanzia per l’inclusione’/ Novità: 500€ al mese e…

Il Reddito di cittadinanza cambia nome e diventa Garanzia per l’inclusione. È una delle modifiche presenti nella bozza di decreto denominata “Lavoro” che al momento conta 43 articoli da esaminare prossimamente in Consiglio dei Ministri. A quanto si apprende da Il Messaggero, il nuovo reddito di cittadinanza potrà essere percepito dai nuclei familiari in cui è presente un disabile, dei minori oppure persone con più di sessant’anni, cioè soggetti che non possono lavorare. Vediamo più nel dettaglio che cosa cambierà per i percettori di reddito di cittadinanza, a partire dalle cifre.

Per poter avere diritto al nuovo strumento Garanzia per l’inclusione sarà richiesto un Isee inferiore a 7.200 euro e un reddito familiare che non sia superiore a 6.000 euro. Quest’ultima soglia sarà adeguata sulla base di una scala di equivalenza che terrà conto del numero di componenti del nucleo familiare. Ma non è tutto, perché per accedere al beneficio il proprio patrimonio immobiliare ai fini Imu non dovrà avere un valore superiore a 150 mila euro, a esclusione della prima casa. I conti in banca non potranno superare i 10mila euro. Chi beneficerà del “nuovo” reddito di cittadinanza non potrà inoltre essere proprietario di automobili con cilindrata superiore a 1.600 cc o moto di oltre 250 cc. Ora andiamo a vedere quanto percepiranno le persone che rispettano questi requisiti.

Garanzia per l’inclusione, come cambia il reddito di cittadinanza per i non occupabili

Il nuovo reddito di cittadinanza, chiamato Garanzia per l’inclusione, consisterà per i non occupabili in un assegno da 6.000 euro l’anno, cioè 500 euro al mese. Cifra che dovrà però essere moltiplicata per 0,4 per ogni componente disabile o ultrasessantenne, per 0,15 in caso di figli di età inferiore ai 3 anni e per 0,10 per gli altri figli. Oltre a questa cifra si potranno percepire ulteriori 3.360 euro per l’affitto. L’assegno sarà versato ogni mese per 18 mesi, un periodo a cui seguirà una sospensione di un mese. Terminata questa “pausa”, i versamenti riprenderanno.

Il beneficio erogato attraverso il nuovo reddito di cittadinanza sarà pagato dall’Inps attraverso uno strumento elettronico, la Carta di inclusione, che consentirà di prelevare contanti per importi non superiori a 100 euro al mese. Per quanto riguarda i componenti occupabili del nucleo familiare, per loro ci sarà l’obbligo di iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, una nuova piattaforma ministeriale che includerà proposte di formazione e di lavoro. Tra le novità, la reclusione da 2 a 6 anni per i cosiddetti furbetti del reddito.











