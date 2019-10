Reddito di cittadinanza è un flop?/ Video Le Iene: soldi sì, ma niente lavoro

Nuovo servizio de “Le Iene” sul reddito di cittadinanza. Introdotta il 6 marzo 2019, questa misura non è stata pensata dal ministro Luigi Di Maio e da M5S solo per dare un aiuto economico, ma anche per aiutare i destinatari a trovare un lavoro. Tre ragazzi però hanno spiegato a Gaetano Pecoraro che non funziona proprio così. Allora l’inviato è andato a Napoli, in un Caf come tanti altri che gestisce le domande del reddito di cittadinanza. E le dichiarazioni rilasciate dagli addetti non sono affatto rassicuranti. «I soldi li danno ma non troveranno mai lavori da dare a tutti quelli che hanno il reddito». I tre giovani intervistati dalla Iena hanno spiegato di ricevere il reddito di cittadinanza, ma di non avere nessun aiuto per trovare un lavoro, come era invece previsto dalla misura introdotta dal precedente governo M5s-Lega. Sono tre ragazzi che vivono in diverse parti d’Italia, ma con una storia molto simile. Dovevano essere aiutati a trovare lavoro dai “navigator”, ma nessuno li ha visti. «Sono spariti».

REDDITO DI CITTADINANZA È UN FLOP? SOLDI SÌ, MA NIENTE LAVORO

Il reddito di cittadinanza è un flop? Di sicuro funziona male come sussidio, mentre come misura per trovare lavoro sembra non funzionale. Ne parla oggi anche Il Giornale, spiegando che non c’è stata una vera riforma dei centri per l’impiego, eppure il reddito di cittadinanza è partito lo stesso. Il quotidiano fa riferimento ad alcuni dati che riguardano la Lombardia: su 90.327 domande, 60.432 sono state accolte, ma nessuno di loro ha ancora trovato un lavoro. Il presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi a tal proposito ha spiegato: «In Lombardia il reddito di cittadinanza viene erogato dal 1° aprile e ad oggi sono stati distribuiti oltre 482 milioni di euro a fronte di zero posti di lavoro trovati in tutta la regione». Il meccanismo sembra non funzionare. Il portale dell’Anpal è incompleto e non può incrociare le domande con le offerte. E poi c’è il caso dei navigator: in Lombardia sono stati assunti, percepiscono 1.700 euro con 300 euro di indennità aggiuntive, ma non hanno preso ancora servizio.





