REDDITO DI CITTADINANZA/ Lega: “70% di chi lo riceve è irregolare”. Tridico: “Falso”

Riflettori puntati sul reddito di cittadinanza dopo l’offensiva lanciata dal viceministro della Lega, Luigi Garavaglia, secondo cui “oltre il 70%” di chi lo riceve non ne avrebbe diritto. “Il dato è ancora grezzo”, ha spiegato, ma “gran parte di coloro ai quali è stato erogato il reddito di cittadinanza risulta non titolare e quindi i risparmi non possono che aumentare”. Un attacco alla misura bandiera del MoVimento 5 Stelle da parte di uno degli uomini più ascoltati da Matteo Salvini quando si parla di economia che secondo alcuni sarebbe soltanto un’uscita figlia della crisi di governo in corso, per altri la conferma dell’intenzione del Carroccio, nell’ipotesi riesca a tornare al voto e vincere le elezioni, di togliere il sussidio alla povertà per investirlo su altre misure più in linea con il credo economico della Lega.

REDDITO DI CITTADINANZA

Fatto sta che al di là del dibattito politico, le parole di Garavaglia sul reddito di cittadinanza hanno dato vita ad una serie di interrogativi su come funzionano – o come dovrebbero funzionare – i controlli per scovare gli irregolari del sussidio. Come sottolineato da “Il Sole 24 Ore”, è stato il numero uno dell’INPS, Pasquale Tridico, a difendere a spada tratta l’intero sistema, sottolineando come i controlli da parte dell’Istituto siano stati “massivi e preventivi” rispetto all’accoglimento delle domande e “la loro efficacia è dimostrata dal fatto che più di un quarto delle domande è stato respinto”. Secondo i numeri diffusi dall’Inps sono 1.491.935 le domande di reddito di cittadinanza presentate al 31 lugli. Di queste ne sono state accolte 922.487: quasi 400mila sono state respinte e circa 170mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Le domande respinte corrispondono dunque al 26,8%. Evidentemente non abbastanza secondo la Lega…

