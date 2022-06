REFERENDUM GIUSTIZIA 12 GIUGNO, LE FAQ/ Quesiti, quorum, spoglio: le ultime notizie

FAQ REFERENDUM GIUSTIZIA 12 GIUGNO: TUTTO SU QUESITI E QUORUM

Ad una settimana esatta dal voto sui 5 Referendum popolari abrogativi a tema giustizia, gli italiani iniziano a rendersi conto dell’imminente votazione e dunque parallelamente sorgono tutte quelle domande/richieste di informazioni circa l’apertura dei seggi domenica 12 giugno prossimo.

Continuando la nostra serie di focus sul Referendum Giustizia, ci concentriamo oggi proprio su quelle domande a cui il Ministero dell’Interno ha cercato di dare risposta nella tradizionale sezione FAQ (domande frequenti). Si parte ovviamente da cosa si vota nello specifico: 5 quesiti, ovvero sinteticamente Abrogazione decreto Severino; riforma Csm; valutazione dei magistrati; separazione delle funzioni dei magistrati; misure cautelari. Le FAQ riportano anche il colore delle schede che ogni cittadino riceverà ai seggi (Quesito 1 rossa, 2-arancione, 3-gialla, 4-grigia, 5-verde) ma sopratutto spiega nel dettaglio come potranno essere valutati come “validi” i risultati dei referendum 12 giugno: «Per la validità del referendum abrogativo l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi». Capire invece come si vota al Referendum Giustizia è operazione alquanto semplice: all’elettore verranno consegnate le 5 schede su sui sono riportati i testi dei 5 quesiti referendari. In quanto quello sulla giustizia è un Referendum abrogativo, se si è favorevole a cancellare la norma del quesito occorrerà apporre un segno sul SÌ; se si è contrari a cancellare la norme e quindi si preferisce mantenerla come è attualmente, il voto sarà NO. La vittoria finale del SI in ognuno dei 5 Referendum popolari al voto il 12 giugno cancella del tutto o in parte la legge in questione, in caso contrario, con la vittoria del NO la norma rimane invariata. Scrutatori, schede, casi Covid, italiani all’estero, detenuti: per tutte queste informazioni rimandiamo al file “FAQ” disponibile a questo link.

SPOGLIO REFERENDUM GIUSTIZIA: COSA SUCCEDE IL 12 GIUGNO

In molti chiedono anche se i risultati del Referendum Giustizia arriveranno subito il 12 giugno o se lo spoglio comincerà il giorno successivo: anche su questo punto, il Decreto siglato dal Governo con tutte le regole per l’Election Day di domenica prossima stabilisce nel dettaglio anche la destinazione dei singoli scrutini elettorali.

Nello specifico, al termine del voto – dunque già il 12 giugno – si procederà allo scrutinio delle schede votate per ciascuno dei 5 Referendum sulla Giustizia. Solo lunedì 13 giugno, dalle ore 14, si avranno gli spogli elettorali per le Elezioni Amministrative 2022. Per quanto riguarda i risultati, il Referendum avrà come storicamente confermato uno sviluppo alquanto veloce: per i 5 quesiti sulla Giustizia infatti si potrà attendere non più tardi della nottata tra il 12 e il 13 giugno, con i primi exit poll e le indicazioni generali che potrebbero essere già note dopo l’una di notte. Le operazioni saranno semplici anche perché potrebbe essere chiaro già da subito se le schede votate avranno fatto superare il quorum oppure no.

