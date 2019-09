Referendum legge elettorale, Salvini “Al voto in primavera”/ “Chi perde non rompe”

Dopo Friuli, Veneto, Lombardia e Sardegna, ecco l’ok del Piemonte: il referendum sulla legge elettorale si farà. Come annunciato dal governatore Alberto Cirio, esponente di Forza Italia, il Consiglio Regionale ha approvato la richiesta di referendum abrogativo per cancellare la quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale: raggiunto, dunque, il numero minimo per ottenere la consultazione. Un grande risultato per la Lega di Matteo Salvini e per il Centrodestra unito: anche Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno spinto molto per ottenere il referendum e ora non resta che conoscere la data della consultazione popolare. Non sono mancate le polemiche in Piemonte, con il capogruppo dem Domenico Ravetti che ha attaccato la maggioranza di Cdx: «Non facciamo perdere tempo ai piemontesi».

REFERENDUM LEGGE ELETTORALE, SALVINI: “AL VOTO IN PRIMAVERA”

«Sono soddisfatto, in questi giorni ci sono stati dei momenti accesi di dibattito: credo che siamo comunque giusti quando si parla di un argomento importante come il voto. Chiediamo una legge elettorale chiara, per cui chi vince le elezioni governi», le parole del presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio. E’ grande la soddisfazione in casa Lega, con il leader Matteo Salvini che ha esultato sul palco della festa del partito in programma a Genova: «Mi è arrivato un messaggio dal presidente Cirio, è ufficiale: la prossima primavera avremo un referendum sul maggioritario. Finalmente – continua l’ex ministro dell’Interno – potranno votare 60 milioni di italiani: chi vince governa, chi perde non rompe le palle. State tranquilli: proveranno a fermare il referendum, ma noi raccoglieremo milioni di firme». Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, in particolare le prese di posizione da parte delle due forze di maggioranza: sia M5s che Pd, infatti, si sono scagliati contro l’ipotesi di una consultazione popolare.

