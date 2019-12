Referendum separazione Venezia e Mestre/ Risultati quesito: perché e come si vota

Dalle ore 7 alle 23 si vota oggi in Veneto per il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre: si tratta del quinto voto negli ultimi 40 anni e sancirà, forse definitivamente, se la Laguna e la “terraferma” rimarranno unite o si separeranno. Chiamati al voto tutti i cittadini di Venezia e Mestre che, ricordiamolo, al momento sono sotto un unico Comune anche se ovviamente “divisi” a livello geografico e del territorio con 180 milioni di abitanti su 260 che vivono sulla terraferma. Occhi puntati sul voto del referendum specie per la situazione che solo qualche settimana fa versava l’intero Comune di Venezia, devastato dal maltempo e dall’acqua alta eccezionale che ha toccato i 187 centimetri d’acqua nella terribile notte del 12 novembre per l’intera Serenissima. Capire come si vota è estremamente semplice, basta presentarsi alle urne e sulla scheda elettorale fornita rispondere Sì o NO al quesito proposto, che recita: «È lei favorevole alla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre, come da progetto di legge di iniziativa popolare numero 8?». Da un lato le spinte “separatiste” per chi è convinto che con il Sì al Referendum si possano concentrare meglio le spese e gli oneri per il Comune di Venezia, stretto sotto la morsa di problemi idrogeologici, crollo demografico e impennata di turisti; dall’altro, chi è per il “No” intende richiamare l’unità storica e sociale del territorio di Venezia che oltre alla Laguna comprende anche la terraferma dove sono inseriti anche i produttivi porti di Marghera e della stessa Mestre.

REFERENDUM VENEZIA-MESTRE: LE POSIZIONI (INSOLITE) DEI PARTITI

Il Referendum per la separazione tra Venezia e Mestre è il quinto della storia: si è votato infatti anche nel 1979, nel 1989, nel 1994 e nel 2003 e in tutti i 4 casi precedenti ha sempre vinto il “No” alla separazione, anche se già il Referendum del 2003 non passò per il quorum non raggiunto. All’epoca dell’unità politica e territoriale – nel 1926 – la situazione era diametralmente opposta ad oggi: Mestre contava poco più di 30 mila abitanti mentre a Venezia risiedevano circa 175 mila persone. Oggi tutto è ribaltato e a Venezia il crollo demografico e i trasferimenti sulla “terraferma” sono all’ordine del giorno, specie con le emergenze del maltempo, dell’acqua alta e del turismo “sfrenato” in Laguna. Anche a livello politico, la “divisione” sul Referendum è alquanto insolita: M5s (con forte appello di Beppe Grillo, ndr) e Fratelli d’Italia per il Sì alla separazione, Pd-Forza Italia per il No, la Lega non si esprime e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro del tutto contrario a questo quinto referendum «Piccolo è bello, ma grande è meglio. La storia ci insegna che Venezia deve restare unita, perché solo così è fortissima». L’invito del sindaco è a non votare per non far raggiungere il quorum, ma le spinte di separazione restano comunque molto forti: «Frenare lo spopolamento, non essere condannati all’irrilevanza, dare rappresentanza anche politica alle istanze della città» spiega così Marco Gasparinetti, portavoce del gruppo “25 aprile” (data della Liberazione e di San Marco, ndr) spiegando i vantaggi del Sì al Referendum Venezia-Mestre. Risultati effettivi si avranno forse già nella notte, anche se saranno definitivi domani mattina in attesa della comunicazione ufficiale al Consiglio Regionale del Veneto dello stesso Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

