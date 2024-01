Reflusso gastrico, si può curare con una pallina nello stomaco/ Impianto blocca il disturbo senza farmaci

Reflusso gastrico, ottimi risultati dalla cura rivoluzionaria che prevede l’impianto nello stomaco dei pazienti di una pallina simile a quella per giocare a golf che blocca il disturbo in maniera efficace, duratura e senza uso di farmaci. Il trattamento sta avendo notevoli percentuali di successo e come sottolinea il quotidiano Daily Mail, viene scelto, non solo in Uk ma in tutto il mondo, ogni anno da molte persone per risolvere un fastidioso problema che non ha facili soluzioni alternative. L’intervento è fatto in anestesia generale e dura circa 60 minuti. Viene impiantata una sfera di silicone che blocca la risalita dell’acido dallo stomaco verso l’esofago e verso la gola.

Prevenendo quindi gli attacchi di reflusso prima ancora che si verifichino i sintomi. Il trattamento era fino a poco tempo fa disponibile in Gran Bretagna solo a pagamento ed in cliniche private. Ora invece è una opzione disponibile per tutti i pazienti al St. Mary’s Hospital di Londra, e molte altre strutture sanitarie pubbliche hanno confermato che lo introdurranno nel 2024. E la tecnica promette già di diventare una delle prime scelte di trattamento per i malati cronici che altrimenti sarebbero costretti ad assumere farmaci a vita.

Pallina nello stomaco contro il reflusso gastrico: “Impianto efficace e senza controindicazioni”

L’impianto della pallina anti reflusso gastrico sta dimostrando successo su tutti i pazienti. Perchè come confermano i chirurghi gastroenterologi, è un trattamento efficace e definitivo, soprattutto sicuro perchè l’operazione non comporta particolari rischi e il dispositivo non ha controindicazioni, a differenza dei farmaci. Il quotidiano Daily Mail, ha interpellato anche il primo paziente a ricevere questa cura in Gran Bretagna, Jeff Cohen, che ha dichiarato come questa soluzione gli abbia letteralmente cambiato la vita. “Soffro di reflusso gastrico dall’età di 15 anni, e negli ultimi 5 anni ho avuto problemi anche a mangiare. I medicinali non facevano più effetto. Da quando ho avuto l’impianto non ho più sofferto di questo problema“.

Il chirurgo Ahmed Ahmed ha aggiunto un commento, sottolineando che per il reflusso i farmaci non sono sempre indicati, perchè a lungo termine lo stomaco si abitua e non funzionano più. Inoltre, aggiunge: “Le classiche tavolette masticabili anti acido sono correlate ad effetti avversi e controindicazioni e possono portare a lungo termine fragilità delle ossa e problemi ai reni“.











