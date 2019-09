Regionali, alleanza Pd-M5s/ Grillini vs Franceschini “pensiamo al Governo”: Salvini..

Esattamente come un’intervista (di Matteo Renzi al Corriere della Sera) aveva dato l’avvio frenetico alle trattative per un accordo al Governo tra Pd e M5s, inatteso e imprevedibile fino a quel momento, ecco che oggi ne arriva un’altra (Dario Franceschini a La Repubblica) per smuovere di nuovo le acque nel neo-nato esecutivo Conte-bis. Il tema è quello delle Elezioni Regionali dove nei prossimi mesi la Lega di Matteo Salvini tenterà di tornare all’attacco contro Pd e 5Stelle per “vendicare” il torto delle mancate Elezioni Politiche convocate dopo la crisi di Governo: Umbria, Calabria ma soprattutto Emilia Romagna rappresentano il vero terreno di scontro tra 2019 e 2020 fra le diverse forze politiche e il Ministro della Cultura Franceschini – con l’appoggio di Zingaretti – immagina un asse elettorale in questa occasione per fronteggiare il Centrodestra a guida Salvini. «Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme già alle regionali. Per battere questa destra, ne vale la pena con un’alleanza politica ed elettorale. Che parta dalle prossime elezioni regionali, passi per le comunali e arrivi alle politiche», spiega il leader dem a Repubblica, suffragato dal suo Segretario «proviamoci!».

REGIONALI, ASSE PD-M5S? LE REAZIONI

La primissima reazione dei 5Stelle però non è come se l’aspettavano Franceschini e Zingaretti ed è un sostanziale “niet”: «il tema delle alleanze alle regionali non è all’ordine del giorno. E non c’è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali. Le priorità per il Movimento sono altre, ci sono temi importanti da affrontare e provvedimenti da realizzare in tempi celeri a favore dei cittadini. Una cosa è certa: le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani e non servono a far crescere il Paese. Rimaniamo concentrati sulle cose concrete come il taglio dei parlamentari e l’abbassamento delle tasse», spiegano le fonti M5s all’Ansa. Franceschini “rilancia” e sempre nell’intervista spiega i veri motivi di questa alleanza «Senza questo governo, saremmo in campagna elettorale. Avremmo Salvini al Papeete ma all’ennesima potenza, magari a torso nudo a mietere il grano. Solo odio e paura. Ci troveremmo alla vigilia della vittoria della Lega. Da celebrare magari proprio il 28 ottobre, data della marcia su Roma». Insomma, contro il “fascista” Salvini serve l’alleanza ma al momento, mentre si discute già pesantemente sulla scelta dei Sottosegretari del Governo Conte-2, Di Maio & Co. tengono le distanze da ragionamenti sulle Regionali e si concedono solo un «eventualmente solo per liste civiche». Nel frattempo a reagire è anche lo stesso Salvini che dall’Umbria attacca «L’alleanza Pd-M5s per le regionali? La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna».

La mia intervista a Repubblica di oggi. Questo governo intanto ha fermato Salvini e ora può diventare l’incubatore di una alleanza elettorale tra centrosinistra e M5s. @pdnetwork @Mov5Stelle pic.twitter.com/xaug6oqECx — Dario Franceschini (@dariofrance) September 12, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA