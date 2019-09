Sottosegretari Governo Conte-bis/ Toto-nomi M5s-Pd-LeU: rischio rinvio nomina

«Domani sarebbe buono riuscire a completare la lista della squadra dei Sottosegretari per poter partire essere quanto prima attivi»: lo ha detto questo pomeriggio da Bruxelles il Premier Conte dopo aver incontrato i vertici Ue per dirimere le prossime sfide su Manovra, crescita e migranti. Il Presidente del Consiglio spinge dunque perché al più presto si possa cominciare a lavorare nei vari Ministeri per far fronte all’impegno più gravoso di tutti, il cambio della legge elettorale e soprattutto le prime stime per Def e Manovra di Bilancio: ma per il momento, secondo quanto raccolto da Askanews su fonti Pd, i partiti del Governo Conte-bis frenano decisamente. «Si lavora per chiudere, ma non è detto che ci si possa fare entro domani», spiegano dal Partito Democratico facendo leva sul fatto che i reali problemi siano interni al Movimento 5 Stelle. Come vi abbiamo raccontato in questo focus, dopo le nomine dei Ministri e quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio non correrebbe più buon sangue tra Di Maio e Spadafora (fino ad oggi tra i più stretti collaboratore del Ministro degli Esteri). Con la scelta di Fraccaro, una parte del M5s non avrebbe preso bene la scelta del capo politico e con l’uscita di scena di diversi altri Ministri M5s (Lezzi, Toninelli, Grillo) la tensione interna ai 5Stelle viene data “febbrile” da diversi retroscena vicino al Parlamento in questi giorni.

TOTO-NOMI DEI SOTTOSEGRETARI AL GOVERNO CONTE-BIS

Per questo motivo arrivare a definire già domani l’intera squadra di almeno 42 Sottosegretari del Governo Pd-M5s-LeU sarebbe più vicino all’utopia che all’eventuale possibilità: intanto i toto-nomi si susseguono da giorni tra Palazzo Chigi, le agenzie e le segreterie dei partiti coinvolti nella triangolazione di “manuali Cencelli” e via dicendo. Secondo il Messaggero per il Pd sarebbero pronti Gian Paolo Manzella per gli Affari Europei, Antonio Misiani per il Tesoro, Emanuele Fiano Sottosegretario agli Interni e Anna Ascani, renzianissima, verso la vicepresidenza del Miur. Di contro, il M5s pronto a schierare Barbara Lezzi al Lavoro, Francesco D’Uva agli Interni, Manlio di Stefano confermato agli Esteri e Laura Castelli in via di conferma all’Economia come viceministro. A quanto apprende Public Policy da fonti parlamentari Liberi e Uguali punta ad ottenere due o tre sottosegretari: Rossella Muroni sarebbe indole position per il n.2 del Ministro Costa all’Ambiente, mentre da vice Catalfo al Lavoro potrebbe andare Arturo Scotto. Per quanto riguarda il Mit, in corsa come possibili vice-De Micheli i grillini Giulia Lupo, Emanuele Dessì e/o Stefano Buffagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA