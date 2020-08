Regionali Puglia, Emiliano cerca i voti del M5s/ “Sì a voto disgiunto”: ira Laricchia

Michele Emiliano infiamma la campagna elettorale in vista delle Regionali in Puglia. Il presidente uscente, sostenuto dal Centrosinistra, ha ancora una volta cercato il dialogo con il Movimento 5 Stelle nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno. L’esponente dem ha mandato un messaggio ai vertici e, soprattutto, agli elettori grillini, arrivando a ringraziare il premier Conte e Luigi Di Maio: «Gli elettori del Movimento 5 stelle sanno che possono tranquillamente votare me come Presidente e il M5S come partito, attraverso il cosiddetto voto disgiunto. Questa è l’unica strada per non indebolire il Governo e per salvare la Puglia». Parole che non sono passate inosservate alla candidata pentastellata, Antonella Laricchia, che replicato per tono in un lungo post pubblicato su Facebook: «Emiliano è in caduta libera. Il suo chiedere al M5S il voto disgiunto è l’ultimo gesto di un incapace disperato».

REGIONALI PUGLIA, EMILIANO CERCA IL VOTO M5S E ATTACCA FITTO

Il dialogo con il Movimento 5 Stelle, ma non solo. Il voto in Puglia è tra i più incerti del round di Regionali in programma il 20-21 settembre e Michele Emiliano se la giocherà all’ultimo voto con il candidato di Centrodestra, Raffaele Fitto. E anche quest’ultimo è finito nel mirino del presidente uscente: secondo Emiliano «c’è un progetto di assoggettare l’intera Italia alle esigenze della ripartenza della Lombardia». E ancora: «Perfino Fitto dice che tutti i fondi che sono disponibili all’Italia vanno dati soprattutto alla Lombardia perché per ottenere la candidatura da Salvini ha dovuto cedere e vendere la Puglia alla Lombardia», le sue parole riportate da La Gazzetta del Mezzogiorno. Anche in questo caso non è tardata ad arrivare la replica di Fitto: «Mi sembra che la sua disperazione sia evidente», denunciando il disastro che lascia in eredità.



