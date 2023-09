Regione Lombardia, campagna vaccinale da domenica 1 ottobre/ Vax Day: info e orari

Dalla giornata di domani, domenica 1 ottobre 2023, scatterà la campagna vaccinale presso la Regione Lombardia. In 80 centri diversi al via la somministrazione del vaccino antinfluenzale, con una giornata che sarà dedicata in particolare agli over 60, ai bambini dai 2 ai 6 anni, ma anche alle donne in gravidanza, gli operatori sanitari, appartenenti alle Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti, e infine, il personale scolastico. La regione Lombardia, attraverso Lombardianotizie.online, ricorda che in contemporanea sarà possibile ricevere anche il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato XBB 1.5, ed inoltre alcune ASST del territorio lombardo hanno avviato un’offerta di co-somministrazione della vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster per i soggetti in target.

Per effettuare la vaccinazione, di qualsiasi tipo, per la giornata di domenica, bisognerà prenotarsi presso il portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it. Dal giorno seguente, lunedì 2 ottobre, potranno vaccinarsi sanitari, pazienti di Ospedali e ospiti di Rsa, quindi dal 16 ottobre tutti gli appartenenti alle categorie per cui la vaccinazione è raccomandata. In quest’ultimo caso le prenotazioni saranno attive dal 9 ottobre presso le due piattaforme vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it e prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. “Una campagna importante – le parole dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – che vogliamo inaugurare con una giornata simbolo. Vaccinarsi è un obbligo morale, serve a tutelare noi stessi e le persone fragili che sono vicine. Per quanto riguarda l’anti-Covid, sottolineo che si tratta di nuovi vaccini che coprono tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può dunque parlare di V dose. Voglio infine ringraziare – ha concluso – i medici di famiglia e le farmacie che, nel gioco di squadra delle vaccinazioni, rappresentano un tassello fondamentale”.

CAMPAGNA VACCINALE REGIONE LOMBARDIA 1 OTTOBRE: A CHI E’ CONSIGLIATO IL VACCINO CONTRO L’INFLUENZA

Si ricordano quindi le categoria a cui è consigliata la vaccinazione contro l’influenza stagionale: “persone a rischio per patologia, familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze, donne in gravidanza, operatori sanitari inclusi dentisti, farmacisti, veterinari, infermieri ed altri, gli over 60 anni, i bambini da 6 mesi a 14 anni. Ed ancora le Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico”.

Il vaccino anti covid è invece indicato per bimbi dai 5 agli 11 anni, persone dai 12 ai 59 anni per categoria di rischio per stato di salute o professione (Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, insegnanti, personale scolastico, etc.), e gli over 60 anni. Per qualsiasi informazione e per effettuare la prenotazione si può contattare il numero verde dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 19, 800.894.545. Qui infine l’elenco dei centri vaccinali per il vax day di domani.

