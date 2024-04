Regione Lombardia, estesa l’esenzione del ticket/ Anche gli inoccupati non dovranno pagarlo

La regione Lombardia ha deciso di estendere l’esenzione del ticket, la “tassa” che viene pagata quando si acquistano determinati medicinali in farmacia. Ebbene, come fatto sapere attraverso il portale Lombardianotizie.online, a partire dal prossimo 15 luglio non dovranno più pagare il ticket per l’assistenza farmaceutica anche i residenti inoccupanti che ne faranno richiesta. La misura entrerà in vigore in meno di tre mesi, a partire dal prossimo 15 luglio, ed è stata già approvata dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Ricordiamo che i residenti della Lombardia disoccupati già non devono pagare il ticket ed ora il beneficio viene esteso anche agli inoccupati. La differenza fra disoccupati e inoccupati è che nel primo caso si tratta di persone che hanno avuto un lavoro e che ora non hanno un impiego, mentre nel secondo caso si tratta di persone che sono alla ricerca del loro primo lavoro.

REGIONE LOMBARDIA, ESENZIONE TICKET: COME FARE RICHIESTA

Per questa misura la regione Lombardia ha messo a disposizione 9 milioni di euro: come bisogna fare per avere diritto all’esenzione del pagamento del ticket? Si deve avviare la DID, acronimo di Dichiarazione di Immediata Disponibilità, “indipendentemente dall’esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro” fa sapere Lombardianotizie.online. Il beneficio viene inoltre esteso ai famigliari a carico che appartengono allo stesso nucleo famigliare che abbiano un reddito complessivo inferiore a 8.263 euro, che diventano 11.362 in caso di presenza del coniuge, e di eventuali altri 516 euro per ogni figlio a carico.

Regione Lombardia ha inoltre fatto sapere di avere stanziato 500mila euro per contrastare l’abbandono universitario, con l’obiettivo di realizzare un servizio di consulenza per coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà. Ad ogni studente viene di fatto attribuita una “dote” del valore di 600 euro ciascuno, con l’obiettivo di finanziare un servizio di orientamento e la promozione di scelte consapevoli per ottenere il successo formativo.











