Regione Lombardia, testati auto e bus a idrogeno/ “A breve circolerà il primo treno alimentato ad H2”

Testati autobus e auto alimentati ad idrogeno nella giornata di ieri in Lombardia. Come riferito dal portale Lombardianotizie.online, l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato ad ‘H2 Smart Mobility Day’, il primo test drive in regione dedicato appunto ai mezzi alimentati con questa innovativa formula, il tutto nell’ambito della MIND Innovation Week. L’assessore regionale, commentando il test, ha sottolineato quanto la Lombardia sia una regione propensa al green e alle alternative a benzina e diesel, ricordando come a breve “circolerà il primo treno a idrogeno d’Italia, sulla Brescia-Iseo-Edolo”, una iniziativa che dimostra quanto la regione crede nella “mobilità sostenibile, in un sistema di trasporti green e a zero emissioni”.

E fondamentale però, aggiunge ancora Lucente, che gli sforzi della regione proseguano di pari passo con gli “investimenti sulle infrastrutture, sia su gomma sia su ferro e serve il coinvolgimento di tutti gli attori del settore, dal pubblico al privato”. L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile ha quindi concluso il suo intervento, ribadendo “la necessità di dotare il territorio di colonnine di ricariche elettriche e ammodernare le linee lombarde”.

REGIONE LOMBARDIA, TESTATI AUTO E BUS A IDROGENO: GLI INVESTIMENTI NEL GREEN

Il portale Lombardianotizia.online ha snocciolato i numeri della regione nella mobilità sostenibile, sottolineando come dal 2020 ad oggi siano stati investiti più di 250 milioni di euro per un rinnovamento “verde” della flotta del trasporto pubblico locale. Inoltre, nel giro di un paio d’anni, i mezzi nuovi saranno più di 1.000, di cui il 40 per cento, più di 400, saranno alimentati solamente con l’elettricità, ma anche a idrogeno e a metano.

I restanti 600 mezzi della flotta, invece, circoleranno con la motorizzazione a diesel o ibrida. Infine, sono stati destinati poco più di 1,7 miliardi di di euro per l’acquisto di 222 nuovi treni che entro il 2025 andranno a rinnovare in toto la flotta su rotaia della regione.

