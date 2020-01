Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 30 gennaio: Ida e Riccardo, ancora crisi?

Dame e cavalieri tornano nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione del trono Over che potrebbe ritrovare vecchi protagonisti. Di certo anche stavolta si inizierà con Gemma Galgani che, nell’ultima registrazione, si è fatta prendere dalla gelosia nei confronti del suo nuovo pretendente: Emanuele. Il cavaliere è infatti particolarmente desiderato dalle dame, soprattutto per le sue qualità nel campo del ballo ed è per questo che in tante lo hanno invitato, “soffiandolo” alla Galgani. Molto probabile, dunque, che si inizi con un nuovo filmato in cui la dama si sfoga per le ultime novità. Ma la nuova registrazione potrebbe ritrovare al centro dello studio una coppa che il pubblico conosce molto bene. stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Registrazione Uomini e Donne, tornano Ida e Riccardo? Aria di crisi!

Stando a quanto fa trapelare il Vicolo delle News, pare infatti che Ida e Riccardo possano essere nuovamente in crisi. A farlo pensare una storia pubblicata su Instagram dalla dama, in cui allo scatto di un cielo visto dall’oblò di un aereo fa sottofondo un brano abbastanza triste, in cui si parla di un amore nuovamente deluso. Un indizio che inevitabilmente scoraggia i fan della coppia che, a quanto pare, potrebbero essere protagonisti di una nuova rottura. Ida potrebbe dunque annunciarlo proprio nella puntata di oggi. Non mancheranno le novità su Samuel e la sua conoscenza “combinata” con Valentina e Alessia, ma anche su Anna Tedesco, Mattia e Diana (protagonisti anche delle puntate in onda oggi e domani su Canale 5)

© RIPRODUZIONE RISERVATA