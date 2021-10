Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 ottobre: dura lite per Tina Cipollari

Oggi, 9 ottobre, nello studio di Uomini e Donne sono tornati tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri per una nuova registrazione durante la quale non sono mancat5i litigi. Grande protagonista Tina Cipollari che, stando a quanto svela la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ha litigato non solo con Gemma Galgani ma anche con un’altra dama del parterre. Pare infatti che la donna l’abbia criticata perché rifatta, parole che avrebbero acceso in studio uno scontro di fuoco con la verace opinionista. Grande assenza, poi, nella nuova registrazione di Uomini e Donne: pare infatti che la rivale di Gemma, Isabella, non fosse presente. Non è però chiaro il motivo della sua assenza, potrebbe semplicemente trattarsi di un impegno lavorativo o personale.

Chi sperava nell’arrivo di un nuovo tronista a Uomini e Donne rimarrà intanto deluso. Dopo l’uscita di scena di Joele, dopo il presunto accordo con la corteggiatrice Ilaria, un posto sul tron o è rimasto vacante. Questo ha portato molti a credere che Maria De Filippi chiamasse in studio un altro ragazzo a prendere il posto sul trono, cosa che però non è ancora accaduta. Anche nella nuova registrazione, infatti, i troni rimangono tre. A questo punto è facile credere che rimarranno tali fino alla scelta di questib tre protagonisti. Non ci sono novità, al momento, su possibili nuovi pretendenti per Gemma Galgani.

