Reinhold Messner e Diane Schumacher si sposano/ “Un evento che riguarda noi!”

Diane Schumacher è la donna che ha fatto tornare a battere il cuore di Reinhold Messner. 35 anni più giovane di lui e la promessa di passare insieme il resto delle loro vite, questo è quello che ha cambiato la vita dell’alpinista pronto a pronunciare il fatidico sì anche se non si capisce bene dove e quando. Già in passato l’alpinista beffò la stampa anticipando le nozze e anche in questo caso sembra pronto a fare tutto in gran segreto visto che, raggiunto dal Giornale, ha già fatto sapere che si tratta di un “evento che riguarda noi due e non il resto del mondo”. Il Re degli Ottomila ha ammesso di essere felice al fianco di Diane Schumacher e le loro pubblicazioni sono già state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes e per farlo ha scelto proprio un mese simbolo della sua carriera visto che proprio a maggio ha messo a punto la sua leggendaria scalata, salì senza ossigeno in vetta all’ Everest.

Reinhold Messner e Diane Schumacher si sposano

In molti sono convinti che le nozze tra Diane Schumacher e Reinhold Messner siano già andate in scena mentre altri sono pronti a beccare il momento giusto nei prossimi giorni, fatto sta che la data precisa non è stata rivelato. In passato l’alpinista è stato sposato dal 1972 al 1977 con Uschi Demeter e nel 2009 aveva sposato Sebine Stehle dopo 25 anni di convivenza e tre figli ma anche in quel caso arrivò il divorziò nel 2019. Il resto lo scopriremo solo strada facendo visto che l’alpinista ci tiene a mantenere il riserbo sul matrimonio che avverrà alla presenza di pochi intimi.

