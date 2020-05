REMDESIVIR, OK A SPERIMENTAZIONE IN USA/ Fda approva farmaco contro coronavirus

Pubblicità

Importante decisione nella ricerca ad una terapia farmacologica contro il covid-19. Negli Stati Uniti la Food & Drug Administration ha infatti dato via libera al Remdesivir, il farmaco antivirale sperimentato per la prima volta con successo in alcuni ospedali italiani. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti ufficialmente comunicato alla stampa che la Fda ha accordato in fase “d’emergenza” all’uso del remdesivir della casa farmaceutica Gilead per la cura del coronavirus. La notizia è stata annunciata direttamente dallo Studio Ovale, Trump ha sottolineato che il Remdesivir è stato approvato con la procedura d’emergenza dall’Fda. “Si tratta di una terapia importante per il trattamento dei pazienti Covid ricoverati in ospedale“, dunque non sarà somministrato in farmacia ma solo per la terapia ospedaliera, ascoltando il parere del virologo della Casa Bianca Anthony Fauci, che ha sottolineato come il Remdesivir acceleri la guarigione dei malati gravi riducendo in maniera significativa il tasso di mortalità.

REMDESIVIR TRA I FARMACI STRATEGICI IN AMERICA

Il Remdesivir viene considerato nel blocco dei farmaci considerati strategici in America, con gli Stati Uniti che hanno dato un impulso molto forte nella sperimentazione dei farmaci anti-coronavirus. In questo il presidente Donald Trump e il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci hanno collaborato con crescente intesa, dimenticando le incomprensioni che fino a 15 giorni fa vedevano Fauci essere quasi in procinto di licenziamento. I guariti nel mondo nella pandemia da covid-19 sono ora 1.014.809, mentre i morti sono 233.405 a fronte di un totale di 3.257.520 casi. Gli Stati Uniti, con oltre un milione di casi diagnosticati di Covid-19, rappresentano da soli quasi un terzo dei casi ufficialmente registrati e nonostante il lockdown sia molto stringente continuano le manifestazioni d’insofferenza, crescenti in Michigan dove la gente ha sparato in strada per sollecitare la fine della quarantena.



