Renata Couling, moglie di Mal/ “È stato amore a prima vista durante un concerto”

Renata Couling è la moglie di Mal. Renata è di origine novarese, ma fin da bambina ha vissuto a Pordenone. I due si sono conosciuti a Treviso nel 1989, quando Renata aveva solo 18 anni: “Durante il mio spettacolo c’era una ragazza che continuava a chiedermi di cantare Furia, finché non l’ho invitata sul palco a cantare con me. Dopo lo spettacolo, ci siamo scambiati i numeri di telefono promettendo che quando venivo in zona avrei chiamato per vederci. Poco tempo dopo sono tornato in Veneto e ci siamo rivisti”, ha raccontato il cantante gallese sul suo sito ufficiale. “Da entrambe le parti fu amore a prima vista, anche se per lo spostamento di residenza da Roma ci vollero alcuni anni”, ha spiegato in un’intervista a Il Friuli. A Vieni da me, Renata ha raccontato che durante il loro primo incontro lui le ha dato il suo autografo con tutte le date del suo tour.

Renata Couling: dal 1989 insieme a Mal

Nonostante la grande differenza di età, Mal ha più di 20 anni rispetto alla moglie, la coppia è ancora unita dopo 30 anni. “Essendo io riservato e introverso, e anche un po’ insicuro, mi ha subito colpito il suo carattere opposto, il suo decisionismo”, ha aggiunto il cantante su Il Friuli. Nello studio di “Vieni da me”, Renata Couling ha scherzato sulla loro differenza di età: “Ora mi pesa… già quando ci siamo incontrati era già un po’ vecchiotto… Con lui ci vuole tanta pazienza”. Mal e Renata hanno avuto due figli: Kevin Paul e Karen Art. Qualche mese fa parlando del marito come padre a “C’è tempo per…”, Renata ha detto che è sempre stato “poco presente per motivi logistici, era sempre via per lavoro. Quando c’è cerca di dare la qualità del tempo e non la quantità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA