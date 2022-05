Renata Erika Szabo ex compagna Marcell Jacobs/ “Nostro figlio patisce la sua assenza”

Renata Erika Sazbo al veleno col suo ex: “Nostro figlio patisce la sua assenza”

Renata Erika Szabo è l’ex compagna del famoso atleta olimpico Marcell Jacobs. I due sono stati insieme diversi tempo e dalla loro storia d’amore è nato il piccolo Jeremy. La rottura tra Renata e Marcell, tuttavia, non è stata propriamente amichevole. Dopo la separazione sono cominciate le turbolenze, con frecciate e accuse piuttosto pesanti da parte di Renata Erika Szabo nei confronti di Jacobs. La donna, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi”, si è tolta parecchi sassolini nei confronti del suo compagno, mettendo il campione olimpico in cattiva luce: “Jeremy ha sette anni e patisce l’assenza di suo padre”, ha detto senza mezzi termini l’ex fidanzata, a proposito di loro figlio.

Renata Erika Sazbo, ex di Marcell Jacobs: “Mai più ricevuto una sua telefonata”

“Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà – ha raccontato l’ex di Marcell Jacobs – Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro figlio vede il suo cuginetto che aspetta il suo papà alla finestra e quando Jeremy sa che il papà deve arrivare, fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell, invece, non arrivi mai”, la stoccata di Renata Erika Szabo. Rapporti tesi, dunque, tra la Sazbo e il suo ex Marcell Jacobs. Il tempo porrà rimedio alle loro divergenze?

