DIRETTA MARCELL JACOBS CHITURU ALI 100 METRI: SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta Marcell Jacobs Chituru Ali per i 100 metri della Diamond League 2024 Silesia, che vedrà anche la partecipazione di due terzi del podio olimpico di Parigi. Il giamaicano Kishane Thompson è il grande uomo nuovo della stagione: già nel 2023 aveva dato segnali di notevole competitività, ma quest’anno è esploso ai massimi livelli, vincendo i campionati nazionali della Giamaica in 9”77 per poi conquistare l’argento olimpico, non senza rimpianti visto il verdetto al foto-finish in favore di Lyles.

Lo statunitense Fred Kerley ha invece meno bisogno di presentazioni, essendo già stato argento a Tokyo dietro a Marcell Jacobs e campione del Mondo sempre dei 100 metri a Eugene 2022 prima del bronzo ai Giochi di quest’anno. Insomma, il livello è altissimo ma questo si deve anche alla presenza di un azzurro che è stato campione olimpico e che ancora adesso è campione d’Europa in carica della distanza: difficile chiedere di meglio a livello di meeting, allora adesso tutto è pronto per dare il via alla diretta Marcell Jacobs Chituru Ali 100 metri! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MARCELL JACOBS CHITURU ALI 100 METRI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

La diretta tv di Marcell Jacobs Chituru Ali nei 100 metri alla Diamond League 2024 Silesia non è sicura in chiaro su Rai Tre, perché il collegamento e di conseguenza anche la diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app, dovrebbe iniziare più tardi (qui si pagherebbe il fatto che non è una delle gare per il Diamante). Per andare sul sicuro, ricordiamo che pure Sky Sport trasmette i meeting della Diamond League, compresa l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go o Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MARCELL JACOBS CHITURU ALI 100 METRI

MARCELL JACOBS CHITURU ALI 100 METRI: ALLE OLIMPIADI

Verso la diretta Marcell Jacobs Chituru Ali 100 metri per il meeting della Diamond League 2024 Silesia, possiamo tornare adesso a raccontare la gara più attesa delle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha visto eccellente protagonista il bresciano campione uscente e buon comprimario comunque anche l’altro azzurro. Intanto possiamo notare che grazie a Marcell Jacobs e Chituru Ali abbiamo avuto due italiani nelle semifinali, anche se quest’ultimo si è fermato al penultimo turno con il tempo di 10”14, mentre Jacobs è riuscito a qualificarsi per la finale, che domenica 4 agosto scorso allo Stade de France ha avuto un livello medio altissimo.

Basterebbe dire che l’ottavo e ultimo ha corso in 9”91 e che tutti sono stati racchiusi in soli 12/100. La vittoria è andata a Noah Lyles in 9”79, stesso tempo di Kishane Thompson che però si è dovuto accontentare del secondo posto, con Fred Kerley terzo in 9”81 e Akani Simbine giù dal podio per un centesimo, mentre Marcell Jacobs ha chiuso la finale in quinta posizione con il tempo di 9”85, suo primato stagionale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MARCELL JACOBS CHITURU ALI 100 METRI DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA

Ecco le emozioni della velocità pura con la diretta Marcell Jacobs Chituru Ali sui 100 metri oggi, domenica 25 agosto, nel contesto del meeting della Diamond League 2024 Silesia, in Polonia. La gara più veloce dell’atletica leggera sarà in programma alle ore 15.41, quindi nel cuore del pomeriggio, la curiosità è che non fa nemmeno parte degli eventi validi per la Diamond League del meeting polacco, ma siamo sicuri che attirerà comunque la massima attenzione da parte di tifosi e appassionati, anche in ottica italiana grazie alla presenza sia di Marcell Jacobs sia di Chituru Ali.

Non solo il tifo azzurro però, infatti la diretta Marcell Jacobs Chituru Ali 100 metri alla Diamond League 2024 Silesia sarà nobilitata dalla presenza di tanti big internazionali della velocità pura, tra i quali gli statunitensi Fred Kerley e Christian Coleman, il giamaicano Kishane Thompson e il keniano Ferdinand Omanyala, tanto per fare i nomi più prestigiosi, che dovrebbero rendere di livello tecnico davvero alto oggi – e naturalmente molto significativa anche per il valore dei due azzurri – la diretta Marcell Jacobs Chituru Ali 100 metri.

DIRETTA MARCELL JACOBS CHITURU ALI 100 METRI: IL CONTESTO DELLA GARA

Ovviamente bisogna tenere conto che gli eventi principali della stagione sono ormai alle spalle, in primis le Olimpiadi ma anche gli Europei di Roma, che avevano visto un vero e proprio capolavoro azzurro con la vittoria di Marcell Jacobs davanti a Chituru Ali, proprio i nostri due rappresentanti che terranno alto l’orgoglio tricolore in terra polacca. Stiamo di fatto già andando verso la fine della stagione, ma si può ancora provare a lasciare il segno, ad esempio proprio grazie alla diretta Marcell Jacobs Chituru Ali 100 metri alla Diamond League 2024 Silesia.

Abbiamo già elencato i principali avversari, diciamo che salvo colpi di scena Ali potrebbe essere destinato a fare da comparsa anche perché il momento migliore della sua stagione sembra ormai essere alle spalle, mentre per Marcell Jacobs dopo il comunque eccellente quinto posto nei 100 metri alle Olimpiadi ci sarà una nuova occasione per sfidare buona parte dei velocisti attualmente più quotati del mondo, anche se oggi pomeriggio alcuni saranno assenti, a cominciare ovviamente dal nuovo campione olimpico Noah Lyles. Il livello è comunque altissimo, lo spettacolo è quindi assicurato con la diretta Marcell Jacobs Chituru Ali 100 metri.