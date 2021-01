“Renata Polverini innamorata di Lotti”/ Dagospia: “Addio a FI per tempesta ormonale”

Al centro delle polemiche per aver tradito il Centrodestra per dare il suo appoggio al premier Conte, Renata Polverini è ora protagonista delle pagine “rosa” della politica italiana. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’ex forzista sarebbe innamorata di Luca Lotti, esponente del Partito Democratico ed ex ministro dello Sport.

«Dietro l’addio della Polverini a Forza Italia e la trasformazione a zoccolo di Conte, cova la freccia arrapata di Cupido: ormai da mesi Renatona, anni 58, è in preda a una tempesta ormonale con il piddino Luca Lotti, anni 38»: non ha dubbi il portale diretto da D’Agostino, che dà dunque per certa la love story tra i due. Un’indiscrezione che ha fatto subito il giro del web, ma non sono tardate ad arrivare le smentite…

RENATA POLVERINI-LOTTI, SMENTITE SULLA LOVE STORY

«Se le ragioni fossero sentimentali non posso che tacere. Ho fatto tante e tali cazzate nella vita, per amore, che non posso permettermi di criticare nessuno», il commento su Twitter di Guido Crosetto sulle voci di una love story tra Renata Polverini e Luca Lotti. Repubblica sottolinea che i diretti interessati negano, ma conferme a mezza bocca arrivano sia da amici che da colleghi dei due politici.

«Non scherziamo, Luca è un amico», la precisazione di Renata Polverini al Corriere della Sera. Ma arrivano degli interessanti dettagli direttamente da Repubblica: la storia tra i due sarebbe tutt’altro che uno scherzo e sarebbe partita un anno e mezzo fa, durante la crisi del Governo gialloverde. In quel momento è iniziata la conoscenza. Insomma, attendiamo aggiornamenti…

