Renato Carosone, chi era l’interprete di “Maruzzella”/ Omaggio a Sanremo 2021

Renato Carosone è stato senza alcun dubbio uno degli interpreti ed autori più importanti della canzone napoletana. Il cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositore sarà ricordato durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2021 con uno speciale omaggio. Chi più di lui, infatti, ha portato il nome della musica napoletano del mondo diventandone uno dei capisaldi del Novecento. Classe 1920, Renato è nato il 3 gennaio a Napoli nella zona di piazza Mercato. Sin da ragazzino Carosone ha una predilezione per la musica e per il mondo delle sette note al punto che da bambino comincia a strimpellare un vecchio pianoforte della mamma. Successivamente l’artista, invogliato e spinto dal padre, comincia a prendere lezioni di pianoforte diplomandosi a soli 17 anni presso Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Poco dopo comincia la sua carriera: entra in una compagnia d’arte e parte per l’Africa orientale italiana. La compagnia però non ha lunga vita; una volta scioltasi, Carosone continua la sua avventura in Africa arrivando fino ad Asmara.

Renato Carosone, le canzoni più famose

Renato Carosone nella capitala dell’Eritrea incontra la donna della sua vita: si tratta di Italia Levidi detta Lita con cui si sposa nel 1938. Un grande amore da cui nasce anche un bellissimo figlio di nome Giuseppe. E’ proprio la moglie Lita ad ispirarlo nella scrittura di “Maruzzella”, la celebre canzone che gli regala la grandissima popolarità. Sono anni d’oro per Carosone che conquista il pubblico italiano, e non solo, con canzoni senza tempo come “Tu vuò fa l’americano”, “Caravan petrol”, “Pigliate ‘na pastiglia” fino a “Torero”, brano che viene tradotto in dodici lingue e con cui conquista la classifica americana. Un vero e proprio record per Carosone che, insieme a Domenico Modugno, è tra i pochissimi artisti italiani che possono vantare di aver conquistato la classifica americana con brani incisi in lingua italiana. Una carriera unica e straordinaria quella di Carosone che ha calcato i palcoscenici più importanti del mondo: da Cuba a New York fino a Sanremo.



