Renato Castioni, l’amico di Katia Ricciarelli “Non la riconosco”/ “È esasperata!”

Nuova diretta del Grande Fratello Vip oggi 10 gennaio 2022 ma, prima, delle dinamiche della Casa si parla anche a Pomeriggio 5 News. Al centro della discussione Katia Ricciarelli, parecchio criticata in queste settimane. In studio, a difenderla, c’è un suo caro amico di lunga data: Renato Castioni. L’uomo si dice sorpreso della Katia che sta vedendo al Grande Fratello Vip negli ultimi giorni: “Non la riconosco e mi da da pensare.” ammette subito, allarmato.

Katia Ricciarelli "Complimenti dagli autori dopo la diretta del GF Vip"/ Web insorge!

Così spiega il motivo di questa sua sorpresa: “Katia non è mai stata così, in 40 anni che la conosco io, lei è sempre stata dolcissima, generosa, una donna tutta di un pezzo, adesso probabilmente è arrivata all’esasperazione! Sembra che ci sia dall’esterno una manipolazione che va oltre quello che vediamo.”

Katia Ricciarelli "Manuel Bortuzzo non mi guarda"/ "E Lulù ha detto a Manila che..."

Renato Castioni difende l’amica Katia Ricciarelli: “Non c’è rispetto in quella Casa!”

Il confronto con i giovani, d’altronde, non è mai stato un problema per Katia Ricciarelli, come Renato Castioni tiene a sottolineare a Pomeriggio 5. “Katia porta avanti un’accademia da 20 anni con tutti giovani e non ha mai avuto questi problemi, c’era una disciplina, un rispetto che viene a mancare. Un po’ di amore divino e non c’è niente in quella Casa lì, Katia sarà un po’ stanca!” In studio, però, c’è chi non è d’accordo come Vladimir Luxuria che fa notare all’uomo che “Nessuno l’ha obbligata ad andare al Grande Fratello, sapeva a cosa andava incontro partecipando a questo tipo di reality!”

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli a Barù: "Ti massaggio il cu*etto”/ Lui: "Lo voglio davanti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA