Renato De Angelis, ex di Margherita Buy/ La figlia Caterina sul set con Verdone

Margherita Buy, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Finito il matrimonio con Sergio Rubini, l’attrice ha incontrato il noto chirurgo Renato De Angelis, nel 1996. Un amore lungo 16 anni, terminato nel 2012. In un’intervista rilasciata a “Grazia”, Margherita Buy ha espresso le sue difficoltà a gestire una relazione di coppia: “Ci sono ragazze brave a farsi amare. Capaci di rendersi desiderabili e di lasciarsi desiderare. È un talento e io non ce l’ho”.

Dalla loro unione è nata, nel 2011, la figlia Caterina De Angelis. Madre e figlia sono molto legate: “Ho sempre voluto essere molto presente e, se ho fatto rinunce professionali per stare di più con lei, non le ho vissute come tali”, ha detto Margherita Buy sulle pagine di Vanity Fair.

Caterina De Angelis ha seguito le orme della madre ed è diventata attrice. Qualche anno fa ha partecipato a un cortometraggio realizzato da Maria Sole Tognazzi per Telethon ed è apparsa sulla copertina del numero di Vanity Fair diretto da Tommaso Paradiso. Il suo primo ruolo importante è arrivato con “Vita da Carlo”, serie tv che racconta la vita privata dell’attore e regista Carlo Verdone, che decide di candidarsi a sindaco di Roma. Nella serie Caterina interpreta Maddalena, figlia del regista: “Maddalena è peperina. Non è così diversa da me, anch’io vivo a Londra, sono cresciuta in una famiglia simile e i miei, separati, si vogliono bene, poi mamma fa il cinema come Carlo”, ha detto al Corriere della Sera. Al momento del provino Verdone ha fatto fatica a riconoscerla: “Lui si ricordava di me quando ero bambina: ero silenziosa, non parlavo, ero terrorizzata. Ha ha capito chi ero al secondo provino, da Capalbio, su Skype. Sei la figlia di Margherita, che ci fai qui…”.

