Renato De Maria, marito Isabella Ferrari/ “Siamo ancora amici”. Figli Nina e Giovanni

Renato De Maria, chi è il marito di Isabella Ferrari

Isabella Ferrari, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è sposata da vent’anni con il regista Renato De Maria, conosciuto sul set del film del 1996 “Hotel Paura”, esordio alla regia di De Maria. “È stata più lei. Per un motivo semplice. Aveva 30 anni era bellissima, famosissima… Io ero un gatto randagio a Trastevere. Quindi non c’era partita. Non ci ho provato nemmeno”, ha spiegato il regista a Il Fatto Quotidiano. La coppia ha avuto due figli: Nina (1998) e Giovanni (2001). L’attrice ha un’altra figlia, Teresa, nata dalla relazione precedente con Massimo Osti.

Gianluca Pagliuca: "Juventus-Inter '98 fu un furto"/ "Tirai un pugno a Ceccarini ma…"

Nel 2002, nel giorno del battesimo del secondogenito, si sono sposati in gran segreto. “In maniera miracolosa eravamo amici prima e lo siamo ancora. Ci siamo creati nostri spazi nella famiglia, andiamo in vespa a vedere i film in lingua originale. È bello invecchiare rimanendo giovani. Ed è bello anche sapersi annoiare da soli, altrimenti la famiglia e il lavoro assorbono tutto”, ha raccontato l’attrice a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera.

Marc Marquez: "Moto GP? Ho pensato al ritiro"/ "Non ho rispettato l'infortunio e..."

Renato De Maria e Isabella Ferrari: insieme sul set

Renato De Maria e la moglie Isabella Ferrari hanno lavorato insieme in diverse occasioni: nei film “Hotel Paura”, “Amatemi”, “La vita Oscena” e “Rapiniamo il duce”, ma anche nella prima stagione della celebre fiction “Distretto di Polizia”. Lo scorso anno, in occasione del compleanno del marito, Isabella Ferrari ha dedicato a De Maria un romantico post su Instagram: nello scatto posano seduti vicini sul bordo di una barca, lei ride e lui abbozza un sorriso. “Come ridiamo e litighiamo bene noi”, è la didascalia scritta dall’attrice. In un altro post dedicato al marito, ha scritto: “Più o meno 25 anni, dipende dai punti di vista… ora con la quarantena alle spalle, spiaggiati, affranti, ma ancora insieme”.

LEGGI ANCHE:

È MORTO DICK FOSBURY/ Rivoluzionò lo stile del salto in alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA