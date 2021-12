Renato e Sandra, nonni Soleil Sorge/ La canzone del nonno la fa piangere in diretta

Soleil Sorge si commuove davanti alle sue radici. Alfonso Signorini le mostra un videomessaggio realizzato dai suoi nonni, Renato e Sandro, che inondano di dolcezza la showgirl. “I ricordi che ho con lo loro sono tantissimi, ma quello che mi porto dentro è ciò che conta. Da quando faccio la spesa e da come osservo la natura, tutti questi insegnamenti me li hanno dati loro”, racconta emozionata Soleil Sorge ad Alfonso. “Mia nonna ha cresciuto tutti i nipoti, non l’ho mai vista crollare e solo ora ho capito quanto sia forte”, continua la concorrente gieffina. E proprio in quel momento le piomba addosso il video che la fa crollare definitivamente.

Soleil Sorge piange per i nonni Renato e Sandra

“Nonno Renato è la rappresentazione perfetta dell’amore. Lui è proprio l’amore”, racconta una Soleil Sorge con gli occhi lucidi. “Sarai sorpresa perché non te lo aspettavi. Ti guardiamo sempre e siamo fieri di te. Ritrova il tuo spirito di guerriera gentile”, dicono all’unisono Sandra e Renato nel video messaggio. Il nonno le canta una canzone che li lega profondamente da anni e Soleil a quel punto non tiene più a bada le emozioni: “Questa canzone è il mio punto debole della vita. Quando ero a Los Angeles mio nonno mi cantava questa canzone. ‘La più bella pupetta del mondo è Soleil’…”.

