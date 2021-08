Renato Zero, duetti con Raffaella Carrà/ La grande amicizia e il dolore per l’addio:”Io la porto nel cuore”

Renato Zero e Raffaella Carrà i loro storici duetti e quel legame speciale che li ha sempre legati

Renato Zero e il duetto con Raffaella Carrà nello speciale “Raffaella & Friends” di Techetechetè che omaggia la conduttrice tv ad un mese dalla morte. Più volte si sono incrociati su di un palcoscenico duettando sulle note di grandissimi successi: da “Il triangolo” fino a “Cercami”, una delle hit del cantautore romano presentata proprio durante il programma cult “Carràmba che sorpresa”. Prima di tutto Renato Zero e Raffaella Carrà erano grandi amici; un’amicizia di lunga data quella tra il re dei sorcini e la regina della televisione che, in diverse occasioni, hanno deciso di raccontarsi anche televisivamente confermando il loro legame unico e speciale. La conferma è arrivata anche quando Raffaella l’ho voluto per il primo ciclo di interviste di “A raccontare comincia tu”. Una chiamata a cui Renato ha risposto con grande entusiasmo accettando l’invito e raccontandosi come non aveva mai fatto prima ad ora. “Ora arriverà la signorina Carrà che mi farà il terzo grado” le parole pronunciate da Renato Zero dietro le quinte del programma di interviste di Raffaella Carrà.

L’amicizia tra Renato Zero e Raffaella Carrà è andata oltre la tv. Se più volte si sono incrociati in tv nei programmi di successo della conduttrice, fuori dagli schermi i due artisti hanno trascorso tantissimo tempo insieme come quando si ritrovavano d’estate all’Argentario. Proprio lì sono stati paparazzati insieme due anni fa; una foto semplice, ma che rappresentava entrambi e il legame importante che li univa. La morte della Carrà è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita di tutti, compresa quella del cantautore che l’ha ricordata così: “io la porto nel cuore, questa è la garanzia che non è andata via”. Recentemente Zero si è anche espresso a favore dei vaccini postando la foto sui social e scrivendo: “Viva il vaccino. Viva la vita”.

