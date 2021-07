Renato Zero e Raffaella Carrà, la loro grande amicizia/ Un ricordo indissolubile

Tra Raffaella Carrà e Renato Zero c’è stata una grandissima amicizia vissuta in silenzio lontano dalle telecamere e dal clamore mediatico. In pochissime occasioni i due artisti hanno rivelato dettagli sul loro legame speciale. Un’occasione è stata quando Raffaella Carrà ha incontrato il suo grande amico Renato Zero in occasione dell’intervista esclusiva rilasciata per il suo programma “A raccontare comincia tu” trasmesso da Rai3. “Incontrare Renato Zero è stato molto difficile, perché siamo molto amici” – ha rivelato la star del piccolo schermo, amatissima in Italia e nel resto del mondo. Parlando proprio di Zero ha poi aggiunto: “non voleva raccontare i suoi momenti difficili a Montagnola. Io come un punteruolo sono entrata nel suo mondo, che lui vuole dimenticare. Spero sia venuta bene la puntata…”. Una puntata venuta benissimo considerando la bellissima intervista che Renato Zero ha rilasciato alla sua grande amica e che possiamo rivedere nel programma “A raccontare comincia tu” in replica su Rai3.

Loretta Goggi "Raffaella Carrà era il simbolo del sex appeal"/ "Io ero una patata..."

Renato Zero ricorda l’amica Raffaella Carrà: “la porto nel cuore”

La morte di Raffaella Carrà ha scosso tutti: il mondo dello spettacolo, ma sopratutto la gente comune che l’ha sempre amata. Tantissime le testimonianze di affetto e stima nei confronti della sola regina della televisione italiana e mondiale. Inutile negarlo o nasconderlo: nessuno sarà mai come Raffaella e non ci sarà mai più un’artista del calibro e del valore artistico della Carrà. Lei ha saputo far sognare, emozionare, cantare, ballare e divertire milioni di persone attraversando più generazioni che in questi giorni hanno pianto la sua dipartita. Tra questi c’è sicuramente il grande amico Renato Zero che l’ha salutata con un pensiero davvero dolcissima. “Io la porto nel cuore, questa è la garanzia che non è andata via” – ha detto Zero parlando della sua grande amica Raffaella, un’amica che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore.

LEGGI ANCHE:

CARRÀMBA! CHE SORPRESA, REPLICA RAFFAELLA CARRÀ/ Un omaggio all’insegna delle lacrimeRaffaella Carrà: Gianni Boncompagni e Sergio Japino/ I due grandi amori a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA