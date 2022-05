Renato Zero, i grandi amori: da Enrica Bonaccorti a Lucy Morante/ “Brividi forti”

Enrica Bonaccorti e il legame indissolubile con Renato Zero: “Ci saremmo potuti sposare”

Ci sono tanti amori importanti nel passato sentimentale di Renato Zero, tra cui quello vissuto con la presentatrice Enrica Bonaccorti, con cui sarebbe andato ad un passo dal matrimonio. Lo ha raccontato la showgirl in un’interessante intervista rilasciata al sito gay.it, dove ha condiviso coi lettori diversi passaggi importanti della sua storia d’amore con Renato Zero. “Brividi ne abbiamo provati tanti, e anche oggi, c’è elettricità fra noi due. Mi sento legata a lui oltre il tempo, l’assenza, il genere. Avremmo potuto sposarci tranquillamente. Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti: miei e suoi”, ha raccontato. Le cause della rottura tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti non sono mai state note, la coppia infatti ha sempre preferito mantenere massimo riserbo.

Bonaccorti choc:"Dissi di essere incinta in tv, persi il bambino 15min dopo"/ "Ebbi emorragia…"

Renato Zero, l’amore per Lucy Morante

Per quanto riguarda invece la storia d’amore tra Renato Zero e Lucy Morante, non circolano molte informazioni. L’unica certezza è che la donna ha rappresentato per il cantante un pilastro davvero importante sia nella sua sfera privata che nella sua vita professionale. Lucy Morante, infatti, è stata anche la manager dell’artista e ha contribuito allo sviluppo della sua carriera in maniera significativa, quando ancora non era un personaggio famoso. Sorella di Massimo Morante, uno dei simboli della band Goblin, Lucy si occupava di gestire gli interessi del cantante, che anni dopo le ha dedicato anche un bellissimo brano, intitolato Segreto Amore, contenuto nella raccolta omonima uscita nel 2010.

LEGGI ANCHE:

RON/ "Fui vittima di bullismo, ma alla fine ho perdonato"Enrica Bonaccorti: "Ho la prosopagnosia come Brad Pitt"/ "Vivevo in un seminterrato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA