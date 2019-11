Renato Zero operato al cuore/ Confessa a un concerto “Ho messo uno stent, ora…”

Renato Zero ha confessato di aver avuto – e superato – un problema al cuore. Lo ha fatto nel corso del suo ultimo concerto a Roma, tenutosi al Palazzo dello Sport nell’ambito dello “Zero il folle in Tour” che ha preso il via proprio ieri, primo novembre. Forse emozionato dalla partecipazione del pubblico, evidentemente in connessione coi tanti “sorcini” pronti a sostenerlo anche in quest’avventura, Renato Zero, come riportato da “Il Giornale”, quando il concerto stava quasi per volgere al termine, ha confessato di essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Niente di melodrammatico, tutto in perfetto stile Renato Zero, che ha dichiarato:”Per non farmi mancare un’estensione della mia energia mi sono fatto mettere anche uno stent e adesso il mio cuore batte benissimo, il sangue ha ripreso a circolare bene e io sono ancora in circolo e sarà molto dura liberarvi di me”.

Renato Zero confessa problema al cuore

Del problema di salute di Renato Zero non era a conoscenza nessuno, come riferisce Il Giornale: il cantautore infatti era riuscito a nascondere la sua difficoltà e la conseguente operazione chirurgica, alla quale si sarebbe sottoposto di recente. Che il Renato Zero visto sul palco del Palazzo dello Sport di Roma fosse ispirato lo si era capito quando l’interprete aveva deciso di interrompere momentaneamente lo spettacolo per protestare contro l’abitudine dei fan – ormai divenuta “mania” – di riprendere con i telefoni lo spettacolo che stava avendo luogo proprio in quegli istanti. Renato ad un certo punto ha sbottato:”Basta con questi cellulari, mettete l’anima, la memoria e non queste cazzate. Siete venuti qui per Renato o per cosa?”. Un richiamo è bastato a far spegnere le luci di molti cellulari e a far riprendere il concerto…

