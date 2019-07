Renato Zero/ Spese pazze per le auto in attesa del nuovo album (Techetechetè)

Questa sera Renato Zero sarà protagonista del nuovo appuntamento con Techetechetè. Il cantante romano, rappresenta fin dall’inizio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Tra i tanti motivi di vanto, non esclude mai l’opportunità di godersi la vita appieno, essendo anche un po’ spendaccione. Negli ultimi giorni infatti, il celebre interprete di brani di successo ha deciso di 165mila euro: cosa avrà acquistato? L’ultima spesa è stata una bella Mercedes AMG GTC con la capote beige di tela a movimento elettrico. Zero ha sempre avuto la passione per le automobili, incluse quelle d’epoca. Proprio per questo motivo, ogni tanto si concede l’acquisto di un nuovo pezzo, da inserire nella sua “collezione”. Tra i modelli da lui posseduti anche un Maggiolino giallo, una Jaguar nera spider Ktv, una Mini Cooper cabrio, una Bentley bianca e una BMW serie 5. Evidentemente, con tutte le automobili a sua disposizione, spostarsi in giro per lui non sarà mai un grosso problema: non trovate?

Renato Zero non supera la prova costume

Di recente, Renato Fiacchini in arte Renato Zero, è stato anche paparazzato al mare, non superando affatto la prova costume. In vacanza a Porto Cervo in Sardegna, ha “regalato” a favore di obiettivo fotografico, una bella pancetta, evidenziando la mancanza di pettorali in stile tartaruga. Il “Re dei Sorcini”, alla soglia dei 70 anni, ha definitivamente abbandonato da un pezzo la perfetta linea di cui disponeva da giovane. Artista multiforme che emoziona il suo pubblico da più di 50 anni, ha fatto del suo eccentrico stile il suo cavallo di battaglia. “Quando da ragazzo uscivo vestito di piume per le strade della Montagnola, il quartiere in cui sono cresciuto, mi gridavano cose cattive e mi riservavano scherni, lazzi e ironie grevi”- ha dichiarato Zero in un’intervista rilasciata su Vanity Fair. “Il giudizio degli altri mi ha spinto a cercare di capire e non a chiudermi in me stesso, ad analizzare le ragioni di quelli che mi scagliavano addosso aggettivi e identità forzate, più che a rispondere a tono. Un’analisi che ho svolto sul marciapiede e dal palco, senza mai essere settario. Noi artisti siamo cibo per gli altri”.

Zero folle, il nuovo album in uscita ad ottobre

Lo stile proposto da Renato Zero, non è stato semplice da “digerire” nella Roma bigotta degli anni ’70. A tal proposito, il cantante ha dichiarato: “Alcuni, profittando del dubbio sulla mia sessualità, amavano scaricarmi addosso colpe, frustrazioni e responsabilità che non avevo. Ero una proiezione delle repressioni e mi innalzavano al ruolo di scandalo vivente”. Nel frattempo, a due anni da “Zerovskij…solo per amore” è in uscita da ottobre “Zero il folle”, ultimo lavoro realizzato a Londra con la produzione e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams). “Folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia. Folle è chi rifiuta le regole e l’autorità, alimentando i desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza”, con queste parole l’artista, descrive il nuovo progetto tramite social.



