Renè Felton madre Andrew Howe/ “Credevo mio marito m’avesse lasciato, ma era in coma”

Renè Felton, madre di Andrew Howe, ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, ha raccontato le difficoltà di salute avute di recente. Lo scorso 23 ottobre, la donna è stata colpita da un ictus e per cinque ore e mezza è rimasta a terra senza soccorsi. Oggi, fortunatamente sta meglio, sta recuperando, ma alle spalle ha una storia altrettanto incredibile. La donna, infatti, pensava che il suo primo marito, Andrew Howe senior, l’avesse abbandonata, invece per colpa di un incidente automobilistico non si era presentato a prendere lei e loro figlio Andrew: “Non sapevo che mio marito fosse in coma, così sono tornata in Italia. Nessuno mi aveva avvisato”.

RENÈ FELTON, MADRE DI ANDREW HOWE: “CREDEVO MIO MARITO MI AVESSE ABBANDONATO, INVECE ERA IN COMA. L’HO SCOPERTO 11 ANNI DOPO”

Soltanto undici anni dopo, sulla spiaggia di Santa Monica, un vecchio amico in comune ha raccontato a Renè Felton che suo marito Andrew Howe senior aveva avuto un incidente d’auto e non aveva abbandonato lei e suo figlio. Quando Andrew jr l’ha saputo, “sono rimasto sotto choc, perché ho sempre cercato quell’uomo. Oggi abbiamo un buon rapporto, ci scriviamo tanto su WhatsApp, anche se lui con la tecnologia ha ancora qualche problemino”.

