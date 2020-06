Renee Gracie, ex pilota diventa modella hard/ Col porno guadagna 11200 euro al giorno

Pubblicità

Forse non tutti sanno chi è Renee Gracie: nata nel gennaio 1995, è una pilota australiana che ha corso in varie categorie, in particolar modo nella Supercar V8. Tuttavia non ne parliamo per celebrare qualche successo (anzi, Renee non ha mai vinto una singola gara, né ha mai ottenuto alcun piazzamento) quanto per il fatto che da poco tempo ha deciso di cambiare mestiere. Oggi non fa più la pilota: non ci sarebbe niente di sorprendente o da notizia, se non fosse che la Gracie si è data all’industria per adulti. Fa infatti la modella di contenuti vietati ai minori: anche qui forse non ci sarebbero gli estremi per gridare alla prima pagina, ma se non altro la cosa è curiosa. Renee Gracie è stata intervistata in merito dal Daily Telegraph, e ha raccontato la cosa. “E’ la cosa migliore che abbia fatto in vita mia” ha detto, dicendo che la scelta l’ha messa in una situazione finanziaria che mai avrebbe potuto immaginare.

Pubblicità

RENEE GRACIE, DALLE AUTO AL P*RNO

Ecco il punto: non sappiamo quanto guadagnasse come pilota, ma certamente non erano cifre paragonabili agli 11200 euro al giorno che incassa per la sua nuova professione. Niente di male, ovviamente: l’industria rientra nei canoni della normalità, e non è lei la prima sportiva ad aver cambiato mestiere in maniera fantasiosa. Ricorderete Tim Wiese, portiere tedesco con 6 partite in nazionale e presenze costanti in Champions League: è finito a fare il wrestler, ritirandosi dal calcio a 32 anni. Ora, quel che è importante è che Renee Gracie ha detto di sentirsi perfettamente a suo agio nel nuovo ruolo: in fondo quel che conta è quello, se poi il motivo principale è stato il conto in banca non saremo certo noi a giudicare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA