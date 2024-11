Renegades – Commando d’assalto, diretto da Steven Quale

Mercoledì 20 novembre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:55, il film d’azione del 2017 dal titolo Renegades – Commando d’assalto. Il lungometraggio è diretto dal regista Steven Quale, noto per aver curato le riprese di pellicole come Final Destination 5 (2011) e Into the Storm (2014). Le musiche hanno invece la firma del compositore Éric Serra, celebre nel settore per la sua lunga e proficua collaborazione con il regista Luc Besson in progetti quali Nikita e Léon.

Il protagonista del film Renegades – Commando d’assalto è interpretato dall’attore australiano Sullivan Stapleton, conosciuto dal pubblico per il personaggio del narcotrafficante Craig Cody nella pellicola campione d’incassi Animal Kingdom. Al suo fianco l’attore britannico Charlie Bewley, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo del vampiro Demetri nella saga The Twilight, l’attrice olandese Sylvia Hoeks, apparsa anche ne La migliore offerta di Giuseppe Tornatore (2013) e J. K. Simmons, premio Oscar per la sua interpretazione in Whiplash. Nel cast del film Renegades – Commando d’assalto anche Joshua Henry, Diarmaid Murtagh, Dimitri Leonidas, Clemens Schick e Ewen Bremner.

La trama del film Renegades – Commando d’assalto, dalla Seconda Guerra mondiale a quella in Jugoslavia: in mezzo c’è l’oro

Renegades – Commando d’assalto è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale: è l’agosto del 1944 e finalmente, dopo anni di conflitti sanguinosi, la popolazione mondiale sta per riscoprire la pace.

Avendo intuito che le sorti della guerra sono ormai a loro sfavore, alcuni soldati dell’esercito tedesco decidono di nascondere un’importante quantità d’oro in un piccolo paese della Jugoslavia.

Per rendere sicura la zona, tutta la popolazione locale viene sterminata, salvo un giovane che, per caso, aveva deciso di fuggire di casa proprio in quell’occasione.

Il ragazzino incontra un gruppo di partigiani jugoslavi che lo accolgono tra le loro fila, pronti a vendicare le morti di così tante persone.

L’obiettivo è chiaro: fare esplodere la diga lì vicino, allagando tutta l’area circostante e uccidendo in un solo colpo tutti i soldati nemici. Passano gli anni e, almeno in apparenza, tutti si dimenticano di quell’oro.

Arriviamo con un salto temporale nel 1995, il giovane capitano della Navy Seals Matt Barnes (Sullivan Stapleton) viene inviato in missione nel territorio bosniaco insieme ad altri 5 compagni.

La squadra deve riuscire a catturare un militare accusato di terribili crimini di guerra ma, proprio durante queste ricerche, si trovano di fronte alla storia dei lingotti d’oro e alla possibilità concreta di diventare immensamente ricchi.