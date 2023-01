Renzo Arbore, compagno Mariangela Melato/ “Una storia anomala. Legati da un filo”

Mariangela Melato: la storia d’amore con Renzo Arbore

Mariangela Melato, di cui oggi 11 gennaio 2023 ricorre il decennale della morte, è stata legata per molti anni a Renzo Arbore: “Una storia non immaginabile, molto anomala la nostra. Ci ha sempre tenuti legati un filo… Una donna straordinaria nel senso letterale del termine, di quelle che difficilmente si incontrano“, ha detto l’artista al Corriere della Sera. La loro storia è iniziata negli anni Settanta.

Si incontrarono per la prima volta a una premiazione dei Nastri d’argento: “La invitai a una festa a casa di Agostina Belli, l’attrice. C’era anche Lucio Battisti che teneva a farci ascoltare una canzone che ancora non aveva inciso. Mariangela ed io, eravamo entrambi reduci da storie malamente finite e quando lui intonò ‘io vorrei, non vorrei ma se vuoi…’ ecco, lì scattò un’intesa e ci innamorammo. Un amore che è durato tutta la vita, anche se abbiamo avuto altre storie, perché non era solo amore, ma stima, amicizia”, ha ricordato Arbore all’ANSA.

Mariangela Melato e Renzo Arbore: il ritorno di fiamma nel 2007

Nel 1980 Renzo Arbore si cimentò con la sua prima regia cinematografica: il film era “Il pap’occhio” e Mariangela Melato fece una piccola parte con tanto di schiaffo al regista. Negli anni Ottanta il loro rapporto si è interrotto: “Mariangela, nei primi anni Ottanta, è andata negli Usa a tentare la carta americana… Lei ha avuto incontri americani, io da solo a Roma mi sono distratto e così quando dopo quasi due anni è tornata ci siamo accorti che non ci divertivamo più insieme. Tacitamente ci siamo lasciati andare, senza litigare. È stato un allontanamento dolce, senza rancori”, ha raccontato Arbore al Corriere della Sera. Nel 2007 i due sono tornati insieme e non si sono più lasciati: “Più adulti, si è riformata la coppia anche perché l’affetto era rimasto integro anche nel periodo di lontananza”. Quando l’attrice si è ammalata, colpita da un tumore al pancreas, Arbore è rimasto al suo fianco. “Io adoro ricordare Mariangela, il suo talento straordinario, la sua grazia, la sua unicità”, ha concluso l’artista sul Corriere.

