Renzo Arbore, ex compagno Mariangela Melato/ “Ci lasciammo per distrazione, ma poi…”

Renzo Arbore e Mariangela Melato hanno vissuto una lunga storia d’amore tra gli anni settanta e ottanta, poi finita per via della distanza. Come racconta il celebre presentatore, infatti, Mariangela Melato era andata in America in cerca di fortune professionali. “Ma all’epoca non c’erano i cellulari e ci siamo distratti. E ce l’eravamo pure detto: ‘Attenzione che ci distraiamo…’ Lei ha avuto incontri americani, io ero da solo nella Capitale i sono distratto e così quando dopo quasi due anni è tornata ci siamo resi conti che non ci divertivamo più insieme”, ha raccontato Renzo Arbore a proposito della loro storia d’amore.

La relazione, dunque, finì in maniera tacita, senza particolari litigi o scontri tipici di un rapporto agli sgoccioli. “Ci siamo lasciati andare, senza litigare. È stato un allontanamento dolce, senza rancori”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Più adulti, si è riformata la coppia anche perché l’affetto era rimasto integro anche nel periodo di lontananza”, ha poi aggiunto.

Renzo Arbore ricorda Mariangela Melato: “Aveva un talento straordinario”

Una volta rappacificatisi Mariangela Melato e Renzo Arbore non si sono più lasciati. Soltanto il tumore al pancreas che colpì l’attrice finì per dividere la coppia, rimasta unita fino alla fino, con Renzo che si è preso cura di lei. “Ha combattuto come una leonessa contro il male, affrontando tre anni e mezzo con un coraggio titanico, senza mai cedere, come una virago, una guerrigliera che ogni mattina, al risveglio, ripartiva da zero e prendeva in mano la situazione con un’energica positività”.

Anche se Mariangela è morta ormai da anni, Renzo Arbore non la dimentica e conserva un posto speciale nel suo cuore per colei che è stata indubbiamente un grande amore. “Adoro ricordarla, aveva un talento straordinario, la sua grazia, la sua unicità. Certo gli anniversari portano con sè rimpianti e tante riflessioni. Sono felice però che venga ricordata, anzi bisognerebbe farlo di più”.











