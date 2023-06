Renzo Nuti e Anna Giglio, chi sono genitori di Francesco Nuti/ L’educazione religiosa e il fratello Giovanni

Chi erano Renzo Nuti e Anna Giglio, genitori di Francesco Nuti

Francesco Nuti, attore scomparso il 12 giugno 2023, è nato a Firenze il 17 maggio del 1955 da Renzo Nuti e Anna Giglio. Mai stati sotto i riflettori, dei genitori di Nuti si conosce poco. Alcune notizie su chi fossero e su quale sia stata l’educazione ricevuta da Francesco arrivano dal portale Lasinistraquotidiana.it, a partire da cosa facessero nella vita i genitori dell’attore.

Clarissa Burt, ex fidanzata di Francesco Nuti/ "Siamo stati insieme per più di un anno. Era brillante..."

Scopriamo quindi che Anna Giglio era una donna molto religiosa. Originaria di Crotone, pare che avrebbe voluto una bambina, invece ebbe due maschietti: Francesco, appunto, e suo fratello Giovanni. Papà Renzo era conosciuto all’epoca come il “barbiere del Mugello”, infatti lavorava come tale nella sua bottega come una sezione del PCI.

Annamaria Malipiero, ex compagna di Francesco Nuti/ Carriera e storia d'amore con l'attore

Renzo Nuti e Anna Giglio e l’educazione del figlio Francesco

Francesco ha vissuto a Firenze con i suoi genitori per i suoi primi sei anni di vita. Successivamente, la famiglia si trasferì a Prato, frazione Narnali. Qui papà Renzo aveva infatti aperto una nuova bottega, ed è in questa nuova città che vivranno per gli anni successivi.

Per quanto riguarda l’educazione di Francesco Nuti, l’allora bambino era diviso “tra l’educazione religiosa delle suore nella scuola privata imposta dalla madre (il padre voleva quelle comunali, ma non ci fu verso) e la vitalità della Casa del popolo, il Circolo ARCI dedicato a Renzo Rossi un partigiano pratese morto durante la Resistenza.”, fa infine sapere la fonte.

Giovanni Nuti, chi è il fratello di Francesco Nuti/ La carriera e il legame con l'attore

© RIPRODUZIONE RISERVATA