Renzo Rubino, chi è? Duetto con Levante/ Il giovane ha già stupito tutti

RENZO RUBINO, OGGI DUETTO CON LEVANTE

Renzo Rubino e Levante arricchiscono la lista dei duetti, protagonisti dell’apposita serata a loro dedicata nel Festival di Sanremo 2023. Il cantautore tarantino è già salito sul palco dell’Ariston in due occasioni, entrambe tra i big, nel 2014 con il brano Ora che si classificò al terzo posto e nel 2018 con la canzone Custodire. Rubino torna quest’anno al Festival in qualità di ospite nella serata dedicata alla musica degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

La coppia canterà Vivere, celebre brano di Vasco Rossi, mentre Levante, già al Festival tre anni fa con Tikibombom solo dodicesimo nella classifica generale, ma tra le hit di maggior successo della manifestazione, proporrà Vivo, una canzone letteralmente partorita dopo la nascita della figlia Alma Futura e che racconta proprio il difficile momento vissuto post-parto. Un brano che parla di rinascita e di riappropriazione di se stessi, dopo che il proprio corpo è stato una casa per qualcun altro. Da questa necessità nasce anche il bisogno di rivoluzionare il proprio look, con una Levante che si presenta sul teatro dell’Ariston insolitamente bionda.

CONOSCIAMO MEGLIO RENZO RUBINO?

Ad accompagnare Levante al Festival di Sanremo 2023 nella serata dei duetti ci sarà Renzo Rubino, cantante di grande talento, già protagonista, malgrado la sua giovane età, proprio sul palco dell’Ariston di Sanremo. Il suo ultimo album, Il gelato dopo il mare, è del 2017, ma nel frattempo Rubino si è reso protagonista nell’imperdibile appuntamento con Porto Rubino, che ormai da quattro anni a questa parte regala serate indimenticabili nelle suggestive spiagge pugliesi.

Un’originale kermesse musicale che la scorsa estate ha preso il via a luglio da Tricase Porto per poi proseguire con Tricase, Monopoli e Campomarino di Maruggio. Serate all’insegna della musica con ospiti a sorpresa e cast d’eccezione. Un evento musicale che lo stesso Rubino ha istituito che volge un occhio di riguardo alla salvaguardia del mare e alla sua protezione e che rappresenta un punto di riferimento e di ispirazione per tanti artisti, un luogo di incontro, di crescita e di arricchimento unico nel suo genere.

