Replica Concerto in Vaticano 2019/ Streaming video dello show di solidarietà

COME VEDERE IN STREAMING LA REPLICA DEL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2019

Oggi, mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, alle 13.45 su canale 5, va in onda la replica del Concerto di Natale in Vaticano 2019, trasmesso ieri in prima serata. Al timone dello show di musica e solidarietà c’è Federica Panicucci che, prima di condurre i telespettatori nella magia dell’ultima notte dell’anno conducendo da Bari lo spettacolo “Capodanno in musica”, ha presentato dalla magnifica cornice dell’Aula Paolo VI i big della musica italiana e internazionale che hanno scelto di mettere la propria voce a disposizione delle persone più bisognose. Anche quest’anno, il Concerto di Natale in Vaticano ha un obiettivo solidale. Le organizzazioni promotrici del Concerto, si sono unite per la salvaguardia dell’Amazzonia e dei popoli indigeni. Fino al 31 dicembre, si possono effettuare donazioni tramite il numero telefonico solidale 45530. Il concerto può essere seguito sia su canale 5 che in streaming su Mediaset Play.

CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2019: TUTTI I CANTANTI SUL PALCO

Grandi nomi si sono esibiti sul palco del Concerto di Natale in Vaticano 2019: dagli Stati Uniti Lionel Richie, dal Galles Bonnie Tyler, dalla Scozia Susan Boyle, dalla Francia Mirelle Mathieu, dall’Ecuador Leo Rojas, dall’Italia Elisa, Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Mahmood, Davide Merlini, Alma Manera, il chitarrista Giorgio Albiani, il tenore Fabio Armiliato e il flautista Andrea Griminelli. Tutti gli artisti sono stati accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Presenti anche un coro gospel dagli USA, il The Charleston Mass Gospel Choir, il Piccolo Coro Le Dolci Note e il gruppo vocalist dell’Art Voice Academy. Il giorno di Natale, dunque, canale 5 regala ancora uno spettacolo di musica e di solidarietà che è ormai diventato un appuntamento fisso per il pubblico italiano e non solo.

