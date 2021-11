Report anticipazioni 1 novembre/ Streaming video Rai3: le pressioni sulla terza dose

Report torna con una nuova puntata oggi, lunedì 1 novembre 2021, che è destinata a far discutere. Le anticipazioni diffuse dallo stesso programma condotto da Sigfrido Ranucci, in onda alle 21:20 su Rai 3, riferiscono che si discuterà della terza dose di vaccino anti covid, attualmente somministrata solo agli over 60 e ai cosiddetti fragili. Ma i contagi stanno aumentando e, dunque, sta diventando sempre più probabile l’ipotesi di un nuovo richiamo. Ma cosa si sa della protezione dei vaccini e dell’utilità, oltre che sicurezza, della dose booster? Per questo Report è andato negli Stati Uniti per interviste esclusive ai commissari della Food and Drug Administration per raccontare interessi economici e pressioni politiche dietro una decisione, quella dell’approvazione della terza dose, che dovrebbe essere solo scientifica. Ma Report è andato anche in Israele dove si sostiene che la protezione dei vaccini Pfizer sia sparita, motivo per il quale si sta nuovamente immunizzando la popolazione.

Pier Francesco Pingitore/ "Bagaglino di nuovo in tv? Sarei pronto! Porto nel cuore…"

C’è poi la questione green pass, che il governo italiano ha esteso fino a 12 mesi. Quindi, verrà approfondita questa decisione e se, in virtù delle ultime evidenze scientifiche, crea davvero ambienti sicuri e in tal caso per quanto tempo. Le autorità italiane avevano promesso uno “studio fantasma” per capirlo, ma non si hanno più notizie dello stesso.

Gabriele Lavia e Federica Di Martino/ "Ci siamo sposati per disperazione!"

ANTICIPAZIONI REPORT: RENZI, PESCA ILLEGALE E SALUTE DONNE

Report nella puntata di oggi torna ad occuparsi di Matteo Renzi, che quando al Senato non passava il ddl Zan era a Riyadh, in Arabia Saudita. Dunque, il programma si occupa dei progetti dell’ex premier che è membro del comitato esecutivo dell’organizzazione Future Investment Initiative, che è direttamente riconducibile al principe saudita Mohammed Bin Salman. Inoltre, andranno in onda delle parti inedite della lunga intervista al senatore dello scorso maggio. Ci sarà spazio anche per un focus sui reati commessi in relazione alla pesca illegale dei datteri di mare. Report è, infatti, in possesso di documenti inediti che permettono di ricostruire la rete di raccolta e vendita dei molluschi.

Rossano Rubicondi, papà Claudio contro Eleonora Daniele/ "Non accetto rimproveri!"

Infine, spazio alla salute delle donne, perché malattie, sintomi e cure sono studiate soprattutto sull’organismo maschile, traslando i risultati delle ricerche sulla donna come se non ci fossero differenze. Dunque, può capitare che a donne colpite da Alzheimer venga diagnosticata invece la depressione. Questi errori si trascinano nello sviluppo di nuove terapie, visto che i dati delle sperimentazioni farmacologiche eseguite su uomini e donne non sono analizzati separatamente.

REPORT, DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La nuova puntata di Report, che la seconda del programma di Sigfrido Ranucci, andrà in onda alle ore 21:20 su Rai 3. Pertanto, potrà essere seguita in diretta tv, ma è disponibile anche in video streaming cliccando qui. Infatti, è a disposizione la piattaforma RaiPlay per pc, tablet e smartphone, che peraltro poi può essere usata per rivedere la puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA