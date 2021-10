Report, anticipazioni 25 ottobre/ Streaming video Rai 3: da AstraZeneca a Unitalsi

Torna Report, il programma di informazioni e inchieste di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. L’appuntamento è fissato oggi, lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 21:20. A fornire le anticipazioni sulla prima puntata è stato lo stesso giornalista. Verrà mandata in onda l’inchiesta condotta su AstraZeneca, il vaccino su cui l’Italia aveva puntato molto e che invece abbiamo smesso di usare dopo aver cambiato più volte le raccomandazioni riguardanti la somministrazione. Quali errori sono stati commessi a livello di comunicazione? Cosa si sa dei rari eventi avversi? Sono alcune delle domande a cui proverà a dare risposta Report, che indagherà anche sul rapporto tra rischi e benefici per capire com’è stato preso in considerazione nelle scelte sulla salute pubblica. Claudia Di Pasquale è andata in Germania, che ha fatto da apripista per la sospensione del vaccino AstraZeneca, e in Inghilterra, dove è stato sviluppato.

LOCATELLI "OBBLIGO VACCINALE NON È ESCLUSO"/ "Verso seconda dose per vaccinati J&J"

Ma Report è andato anche in Bassa Valle Stura, in provincia di Cuneo, perché ci sono circa mille tir che ogni giorno attraversano il centro di alcuni comuni montani. È la zona delle Fonti di Vinadio, conosciute come acqua Sant’Anna. Il transito dei mezzi sta rendendo difficile la vivibilità in questi comuni a causa dell’inquinamento acustico e ambientale. Infatti, da un monitoraggio Arpa è emerso che la qualità dell’aria di uno di questi comuni è paragonabile a quella di Torino, una delle città d’Italia più inquinate.

Covid Russia: lockdown a Mosca per 11 giorni/ Cosa succede: poche vaccinazioni e…

ANTICIPAZIONI REPORT: IL CASO UNITALSI

Report nella puntata in onda oggi su Rai 3 si occupa anche di un caso giudiziario in cui a rimetterci sono malati, pellegrini, volontari e fedeli di Lourdes. Il riferimento è allo scandalo Unitalsi. Il 4 ottobre scorso il gip del Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio 4 persone e ne ha condannata un’altra a poco meno di due anni di carcere. Le accuse vanno da appropriazione indebita a riciclaggio. A colpire sono le vittime: “I tanti che si sono affidati alla più importante associazione cattolica che da oltre cento anni organizza i viaggi dei malati nel Santuario francese”, riporta il programma. I principali accusati sono Alessandro Pinna ed Emanuele Trancalini, presidenti per anni della sezione romana di Unitalsi: entrambi sono stati rinviati a giudizio per aver distratto dalle casse dell’Unitalsi quasi 2 milioni di euro. Secondo l’accusa, parte di questa somma sarebbe stata usata per acquistare una villa in Sardegna tramite centinaia di assegni girati su conti correnti di amici, parenti, collaboratori e complici.

Fauci: "Vaccini bambini 5-11 anni negli Usa da metà novembre"/ "Dati Pfizer buoni"

REPORT, DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La nuova puntata di Report, che apre la stagione del programma di Sigfrido Ranucci, andrà in onda alle ore 21:20 su Rai 3. Quindi, potrà essere seguita in diretta tv, ma anche in video streaming cliccando qui. È a disposizione, infatti, la piattaforma RaiPlay per pc, tablet e smartphone. È la stessa che poi può essere riutilizzata per rivedere la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA