“Report nega l’art. 27 della Costituzione”/ L’accusa: “Disinformazione e menzogne”

Umberto Baccolo, che fa parte del consiglio direttivo della ONG Nessuno Tocchi Caino, ha pubblicato sulle pagine del Riformista una pesante accusa contro la trasmissione Rai Report, diretta da Sigfrido Ranucci. L’associazione, che da sempre si batte per l’attuazione della moratoria universale della pena di morte, ed aiuta i carcerati a reinserirsi nella società anche attraverso il lavoro, accusa la trasmissione di violare, liberamente, i principi dell’articolo 27 della Costituzione. Il fattore scatenante è stato un servizio dell’ultima diretta di Report sul carcere, sul 41bis e sul reinserimento dei detenuti.

L’accusa contro Report: “Disinformazione e bugie”

Insomma, si legge sul riformista, il servizio di Report ha spinto “disinformazione e menzogna ad un livello tale da rendere necessaria una nostra risposta”. Infatti, “la tesi di fondo che emerge va nella direzione della completa negazione dell’articolo 27 della Costituzione“, che regola le pene detentive affinché non siano contrarie al senso di umanità del detenuto. Nel servizio le associazioni come Nessuno Tocchi Caino vengono trattate come se facciano il gioco delle mafie, per il fatto di sostenere che “il 41bis sia inumano e degradante, una forma di tortura”.

Report, continua l’accusa, “si scandalizza che i detenuti al 41bis abbiano la possibilità di studiare e laurearsi“, ignorando che si “l’unico modo di passare il tempo” per i carcerati, oltre ad un modo “per cambiare e reinserirsi socialmente”. Si fanno poi passare, “in modo ideologico”, per vergognose le associazioni che curano il reinserimento lavorativo dei carcerati, che “grazie a queste realtà lavorano e fanno un percorso [accedendo] alla liberazione anticipata. Un successo dello Stato di Diritto e il trionfo della Costituzione”, sostiene l’accusa contro Report di Nessuno Tocchi Caino, “viene mostrato come qualcosa di losco”. Continuando, e concludendo, “si arriva a dire che le Cooperative di questo tipo sono in grado di far scarcerare chi vogliono, cosa falsa in quanto la decisione dipende dal Tribunale di Sorveglianza”.

