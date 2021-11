Report promuove teorie no vax?/ Ranucci: “Sono stufo, ho solo raccontato criticità”

La trasmissione Report, che va in onda su Rai 3, è stata accusata dalla politica di avere trasmesso il 1° novembre una puntata dal titolo Non c’è due senza tre che avrebbe promosso le teorie dei no vax e dei no Green Pass. “Una lagna qualunquista per cui ‘il vaccino è il business delle case farmaceutiche’”. Così, ad esempio, aveva definito il servizio Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia in commissione di Vigilanza. “Il vaccino non èun business, il vaccino per me è la salvezza. Report non fa servizio pubblico, tutto qui”. Questo, invece, il commento di Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Farnetani: “Vaccino 12-19 anni? Numeri disastrosi”/ “Aumenteranno i contagi”

Il conduttore Sigfrido Ranucci, tuttavia, non ci sta: ha voluto rispondere alle accuse attraverso un tweet. “Sono stufo di queste accuse. Sono vaccinato come tutta la redazione di Report, ma come giornalista devo essere libero di raccontare delle criticità. Quali sarebbero i contenuti no vax? Credo che i parlamentari non abbiano visto il servizio”, queste le sue parole.

FDA rinvia ok a vaccino Moderna 12-17 anni/ "Analisi su aumento rischio miocardite"

Report promuove teorie no vax? Ranucci contro la politica

Sigfrido Ranucci, a seguito delle accuse rivolte a Report sulla promozione di teorie no vax in virtù della puntata trasmessa il 1° ottobre, ha risposto agli esponenti politici ai microfoni di Adnkronos. In particolare, il conduttore ha voluto ribadire di avere soltanto messo in luce la verità. “Non abbiamo fatto altro che raccontare quello che lo stesso manager della Pfizer ha detto ai propri investitori in un incontro riservato a marzo. Sono loro che a marzo, ancora prima che scadesse la prima dose, hanno parlato della possibilità di fare il business con la terza dose”, ha spiegato.

Bollettino vaccini Covid oggi 31 ottobre/ Lopalco "Vaccinatevi, virus circola di più"

E sulle dichiarazioni di Matteo Renzi: “Invece di estrapolare una frase se avesse visto tutto il servizio si sarebbe reso conto che l’ipotesi di fare il business con la terza dose lo dice lo stesso manager della Pfizer”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA