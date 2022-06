Report, puntata 6 giugno 2022/ Inchieste: Beppe Grillo, massoneria e teatro Eliseo

“Report” torna oggi, lunedì 6 giugno 2022, con una nuova puntata in onda dalle ore 21:20 su Rai 3. Si comincia con l’inchiesta “Stelle Cadenti” di Danilo Procaccianti, in collaborazione con Norma Ferrara. Riguarda Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle indagato con l’armatore Vincenzo Onorato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite. Si tratta del reato commesso da chi si fa promettere o dare denaro sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale. Quel reato è stato inasprito proprio dai M5s. Dalle ipotesi della procura è emerso che Onorato, dopo aver pagato Grillo tramite alcuni contratti commerciali, gli avrebbe chiesto degli interventi in favore di Moby spa che il comico avrebbe poi veicolato ad esponenti politici.

Nell’ambito di questa inchiesta c’è stata una perquisizione anche alla Casaleggio Associati, scoprendo che anche Davide Casaleggio avrebbe ricevuto soldi da Onorato. In questo caso si parla di un contratto da 600mila euro l’anno per un piano strategico per sensibilizzare gli stakeholders al tema dei benefici fiscali. Report si chiede, dunque, quale sia stato il ruolo di Casaleggio nel Movimento e se esisteva il conflitto di interessi sempre negato.

LE ALTRE INCHIESTE IN ONDA OGGI A REPORT

“Report” si occupa anche di Made in Italy nella puntata di oggi. Con “Orti di guerra”, di Rosamaria Aquino con Marzia Amico, ci si interroga sulle materie prime e si compie un viaggio nella filiera agroalimentare per capire quanto la politica disciplini il mercato e quanto l’equilibrio tra multinazionali, allevatori e produttori incida sul reddito di chi produce materie prime e di chi fa la spesa. C’è poi l’inchiesta “Il grembiulino indiscreto” di Giulio Valesini con Cataldo Ciccolella e Norma Ferrara che riguarda la seduta della Commissione parlamentare antimafia a Trapani sospesa dopo che il presidente Nicola Morra ha scoperto una persona appostata dietro la porta. Si tratta di un capo di una locale loggia massonica, che però non era tra le persone convocate. Infine, l’inchiesta “C’era una volta il teatro Eliseo” di Giulia Presutti. Dal 20 gennaio scorso ha chiuso i battenti ed è in vendita per 24 milioni di euro. Il teatro, di cui Luca Barbareschi è proprietario e direttore artistico, ha ricevuto cospicui finanziamenti pubblici per i festeggiamenti dei 100 anni dalla nascita, ma il centenario era stato già festeggiato anni prima. La nuova puntata di Report potrà essere seguita in diretta tv e in video streaming su Raiplay.

