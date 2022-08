Repubblica autonomie, Meeting Rimini 2022/ Diretta video: Fedriga, Gelmini, Manfredi

“LA REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE”, MEETING RIMINI 2022: INCONTRO CON FEDRIGA, GELMINI, MANFREDI

È dal Referendum per l’autonomia del 2017 che in Italia si attende una piena riforma in direzione federale: al Meeting di Rimini 2022 si parla proprio di questo oggi 24 agosto nell’incontro con alcuni dei leader politici nazionali impegnati nella ingente “rivoluzione” autonomista. Con l’incontro “La Repubblica delle Autonomie”, Fedriga-Gelmini-Manfredi dialogheranno sul percorso ancora da attuare per arrivare ad una piena riforma del rapporto tra Stato e Regioni. Per poter partecipare in presenza qui trovate tutte le informazioni dettagliate: inizio alle ore 19 presso la Sala Open Fiber A2 della Fiera Nuova di Rimini.

Se invece partecipate da remoto il collegamento avrà inizio dalle ore 19 in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting Rimini ma anche su RaiNews24, RepubblicaTv e Askanews. Intervengono all’incontro: Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia; Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Andrea Prete, Presidente Unioncamere. Introduce Francesco Magni, Ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale all’Università degli Studi di Bergamo. In occasione dell’incontro intervento di saluto di Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino.

MEETING RIMINI 2022, DIRETTA VIDEO STREAMING DELL’INCONTRO SULL’AUTONOMIA FEDERALE

Il Referendum del 2017 riscosse ampi consensi nell’elettorato di Lombardia e Veneto per la riforma sull’autonomia federale, tanto da far scattare analoghe richieste anche da altre Regioni e territori. L’arrivo poi della pandemia Covid-19 ha raffreddato l’intero percorso, ora però destinato a riprendere spedito dopo le prossime Elezioni. Al Meeting Rimini 2022 si discuterà nell’incontro odierno proprio di questo percorso, tenuto conto che la piena ripartenza del Paese dopo le emergenze non potrà non prescindere da ripensamento generale dei rapporti tra istituzioni, territori e corpi intermedi.

Al Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga e alla Ministra dimissionaria per le Autonomie Gelmini, così come al sindaco di Napoli Manfredi, verrà chiesto di fare il punto della situazione, illustrando «quali saranno i prossimi passi, le ragioni e le modalità per rilanciare la ricerca di equilibrate forme di autonomia in grado di valorizzare peculiarità, talenti e prospettive di crescita di tutti e di ciascuno». L’incontro è organizzato col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Dintec, Punto Impresa Digitale, Unioncamere, Philip Morris Italia.













