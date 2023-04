RESTA CON ME/ Anticipazioni e diretta ultima puntata: Stefano scompare

Resta con me, le anticipazioni della puntata finale datata 3 aprile 2023: il commento live della diretta in streaming

Le trame della puntata epilogo di Resta con me vedono proseguire le indagini sul nuovo caso. Questo, dopo che Alessandro Scudieri viene riammesso sul campo, nel suo ruolo storico condotto a stretto braccio con la Squadra Mobile. Si cerca il corpo di una sospetta vittima di uccisione, dal nome Stefano.

Paola perde l’affido di Diego

Si continua a indagare sul caso che, tra le trame di Resta con me, coinvolge Diego. Paola e Alessandro perdono l’affido del piccolo. E la notizia é particolarmente dolorosa per la donna, al contempo un pugno allo stomaco per Alessandro.

“Non lo so cosa avevo in mente quando ho sparato, avevo tanta rabbia”, fa intanto sapere dal suo canto Diego rispetto al brutale accadimento di cui é protagonista insieme a Derek.

Capuano viene ucciso e…

Le trame di Resta con me, alla nuova ed ultima puntata della serie TV in chiaro tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay, vedono segnarsi le sorti di Alessandro Scudieri. Il protagonista deve fronteggiare la sua sospensione dall’incarico condotto con passione nella Squadra Mobile. E nel mezzo della crisi, poi, giunge una comunicazione choc. “Paola é rimasta ferita”, in un nuovo caso. Ma non é tutto. Capuano, l’uomo a cui Alessandro Scudieri ha chiesto di collaborare con la Polizia, é rimasto coinvolto in una inspiegabile uccisione. L’uomo é morto e Scudieri si chiede come possa essere accaduto, dopo che con Capuano aveva convenuto di confrontarsi a un incontro a due sulla scelta di collaborare con la Squadra Mobile. (Agg. Di Serena Granato)

Resta con me, le anticipazioni della puntata finale datata 3 aprile 2023

Resta con me giunge alla sua puntata epilogo datata 3 aprile, dove Alessandro Scudieri gioca il ruolo protagonista nel tentativo di convincere Capuano a collaborare con la polizia. Tra le novità dell’ultima puntata della fiction Rai di successo, Resta con me, il protagonista interpretato dall’ex tronista di Uomini e donne, Francesco Arca, registra una performance piuttosto dinamica, all’insegna delle novità al cardiopalmo per i telespettatori. La trama della puntata, anzitutto, vede la madre di Diego finire nuovamente nel circolo vizioso della droga.

Nel frattempo la pratica di adozione di Diego é lasciata in sospeso e per Paola e Alessandro Scudieri é un sussulto al cuore.

Intanto, inoltre, la banda della lancia termica colpisce ancora segnando l’inizio di un grosso caso di cronaca, per cui si giunge alla scoperta di che fine abbia fatto Stefano e chi sia la spia celatasi tra le identità singole della Squadra Mobile. E la scoperta della spia, per il bel e tenebroso Alessandro, è l’ennesimo duro colpo da sostenere insieme alla morte di Gennaro.

La puntata epilogo di Resta con me segna anche il destino in negativo per Alessandro Scudieri, che viene sospeso dalla Squadra mobile. Il motivo? Il protagonista ha nascosto gli indizi del gesto estremo registrato da Diego in stato di shock e qualcuno lo ha ripreso, facendo diventare virali nel web le immagini dell’accaduto “incriminato”, ai danni di Scudieri. Alessandro, quindi, fa fronte alla sospensione dal suo ruolo nella Squadra Mobile e a quella dell’adozione di Diego.

La banda della lancia termica intanto si prepara a mettere a segno un grosso colpo. Ben al di là della sospensione dal lavoro, Scudieri tenta ancora di convincere Capuano, l’uomo esperto dei sotterranei di Napoli e appena rilasciato dal carcere, che possa collaborare con la Polizia.

Capuano si dichiara pronto a collaborare con la Polizia, ma…

La risposta di Capuano é inizialmente il rifiuto di una collaborazione, ma poi l’uomo si decide a collaborare e chiama Alessandro per un appuntamento, ma ancor prima dell’incontro diventa vittima di un’uccisione inaspettata.

A Resta con me, si registra così l’omicidio commesso dalla spia che si aggira in polizia. Ora tocca ad Alessandro Scudieri raccogliere i pezzi del puzzle che possano ricondurre alla verità.











