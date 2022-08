Rhove/ “Ho scelto di rischiare la vita con sport estremi. I giovani? Grazie a me…”

Rhove, estate da record! Quattro volte Platino, ma anche protagonista di momenti imbarazzanti

Non si fa altro che parlare di Rhove in quest’estate musicale 2022. Un po’ per le baruffe che si sono scatenate durante le sue esibizioni dal vivo, un po’ per i record che il giovane cantante sta frantumando settimana dopo settimana. Il suo singolo “Shakerando“, ad esempio, è stato certificato quattro volte Platino ed il suo nome ora compare tra i giovani talenti a livello internazionale dal programma “Radar Global“ della piattaforma Spotify.

Rhove, dalla provincia a Times Square con Shakerando/ Il record globale su Spotify

Un successo arrivato non per caso, ma frutto di sacrificio e duro lavoro. Ci tiene a sottolinearlo puntualmente, Rhove, sui propri social. “Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro”, ha detto il cantante, che negli ultimi mesi ha vissuto situazioni piuttosto imbarazzanti durante, come quando l’amico si è buttato dal palco sulla folla durante un suo live, mandando in ospedale due ragazze e un ragazzo.

Rhove canta all’Arena di Verona per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022

“Ma nella mia ci zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa. Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle p. delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”, ha ribadito fiero il ragazzo. Ora che “Shakerando“ ha raggiunto 76 milioni di stream solo sulla piattaforma Spotify e la sua immagine è apparsa persino a Times Square a New York, Rhove si prepara ad un nuovo appuntamento importante, dove di certo non potrà commettere leggerezze. Gli RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 lo attendono.

