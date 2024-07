Rhove è fidanzato?/ Dai rumor sulla misteriosa ‘Laura’ fino alle ultime indiscrezioni: cosa sappiamo

Il rapper Rhove tornerà protagonista questa sera della diretta di Tim Summer Hits 2024 (il programma dedicato alle canzoni che ci accompagneranno tra spiagge, club e radio nel corso di tutta l’estate) e – possiamo tranquillamente prevedere – che assieme al riflettore del palco sul cantante si riaccenderanno anche i dubbi sul fatto che sia (o meno) fidanzato e soprattutto sul nome della sua ipotetica ragazza. Domande che accompagnano lo stesso Rhove praticamente dell’inizio della sua neonata carriera e che – ci spiace per tutti i fan/gossippari più accaniti – non hanno ancora una risposta, con il rapper che si è sempre rifiutato di rispondere a chi gli chiede se sia fidanzato.

Di fatto – ed è stato lui stesso a dirlo – a Rhove non interessa finire al centro delle pagine di cronaca rosa e preferisce che sia la sua arte a renderlo famoso piuttosto che qualche pettegolezzo, il nome di una fidanzata più o meno famosa al suo fianco e qualsiasi altra voce (vera o falsa che sia) che possa circolare sul suo conto. Nonostante questo però – è forse l’ha imparato a spese sue – il gossip non attende nessuno e state numerose le indiscrezioni circolate negli ultimi anni su di un ipotetico Rhove fidanzato con questa o quell’altra ragazza vista al suo fianco.

Ma – quindi – Rhove è fidanzato o no? I più attenti avranno già capito (o intuito) la risposta, ma a tutti gli altri diciamo chiaramente che non si sa per certo proprio per via della sua riservatezza e del tentativo di tenersi il più lontano possibile dalla cronaca scandalistica, tanto che sfogliando a lungo il suo profilo Instagram (finestra pubblica sulla vita privata di qualsiasi giovane) non spunta mai il viso di una ragazza e quando capita è qualcuno che sappiamo per certo non essere fidanzato con Rhove.

L’unica ragazza che in questi anni è finita brevemente sotto i riflettori rosa è una tale ‘Laura’, immortalata in alcuni scatti che il rapper aveva condiviso per sponsorizzare un progetto musicale: questo nel 2023, quando le voci attorno ad un Rhove (presunto) fidanzato scoppiarono in tutta la loro potenza. Pochi giorni dopo – forse anche a causa del clamore mediatica – le foto sono sparite, assieme al profilo della presunta Laura che – dal conto suo – non è mai uscita ufficialmente allo scoperto.











